Кремль настроен решительно. Украина тоже

Может ли измениться стратегия Кремля по отношению к Украине после прошедших российских выборов?

Первое. Стратегия Кремля определена в основополагающих стратегических документах, которые приняты указами президента РФ. Это Стратегия национальной безопасности России и Военная доктрина. В статье 12 Военной доктрины указано, что одной из основных внешних военных угроз является наращивание силового потенциала НАТО и приближение военной инфраструктуры к границам РФ, а также расширение блока. Второе. Украина утвердила на законодательном уровне европейскую и евро-атлантическую интеграцию. Значит, мы это будем выполнять.

Третье. Кремль и дальше будет продолжать дестабилизацию обстановки в Украине с помощью подрывных действий специальных служб, поддерживать сепаратистов на востоке страны вооружением, финансовыми ресурсами, наемниками и «ихтамнетами».

Кроме того, развертывание 3-х мотострелковых и моторизированных дивизий возле границ с Украиной на территории Западного и Южного военного округа, формирование 8 армии показывают нам, что Кремль настроен серьезно и решительно и будет дальше наращивать свою военную мощь до тех пор, пока Украина не откажется от своих планов.

Но поскольку Украина не изменит своих решений, политика Кремля в долгосрочной перспективе не изменится. Это первый вывод.

Второй вывод. Правительственная коалиция в Германии создана, и канцлер Ангела Меркель приступила к выполнению своих обязанностей. Германия является бенефициаром нормализации отношений с Россией для того, чтобы снять с нее экономические санкции, так как у страны есть свои экономические интересы. Но Германия является государством — членом НАТО. Поэтому Германия будет давить на Россию, чтобы та начала выполнять Минские соглашения именно в том трактовании, в котором их видит цивилизованный мир.

Три срока пребывания на должности канцлера Германии показали, что Ангела Меркель умеет убеждать своих партнеров и добиваться поставленных целей, так как за ее спиной 4-я экономика мира, и эта страна является политическим тяжеловесом, с которым считается РФ и лично Владимир Путин

Третий вывод. Исходя их вышеизложенного, по моему мнению, Кремль пойдет на какие-то уступки. Не на стратегические, а тактические. Например, согласится на проведение миротворческой операции на Донбассе, чтобы заморозить ситуацию и фактически руководить Украиной. Задача правительства Украины и наших стратегических партнеров не дать России заморозить ситуацию и заставить Кремль выполнять Минские соглашения.

Одно внушает оптимизм, что президент Соединенных Штатов Америки вчера, поздравляя Владимира Путина, заявил, что Украина является приоритетом наряду с Сирией КНДР во внешней политике его страны, и он будет поднимать эти вопросы на их будущей встрече.

Я думаю, что скоро все станет ясно. Лично я надеюсь на интенсификацию работы Нормандского формата, жестких заявлений и действий спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и нашего правительства. Все идет к тому, что конфликт на Донбассе будет затихать и постепенно заглохнет. Но задача Украины не дать его заморозить. Это задача президента и МИДа

И самое главное. Чем сильнее наши Вооруженные силы, тем дальше от наших границ становится война.