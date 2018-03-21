В Одессе ультраправые захватили гостиницу «Большая Московская» 

Об этом сообщило в среду местное издание «Думская».
«Активисты партии «Свобода» и организации «Сокол» взяли штурмом пустующую после реконструкции гостиницу «Большая Московская» на Дерибасовской улице… «Свободовцы» ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант «Відкрито для людей» (Открыто для людей)», — говорится в публикации.
Владелец гостиницы, компания «Инкор», заявила о захвате гостиницы.
«В настоящее время группа людей в масках проводит захват гостиницы «Большая Московская», — сообщила в чате одесских журналистов представитель инвестиционноо-строительной холдинговой компании «Инкор».
Как утверждает зампредседателя областной организации националистической партии «Свобода» Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу в интересах горожан.
«Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников… В конечном итоге мы хотим, чтобы «Большая Московская» была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром», — цитирует издание Васильца.
В ноябре 2017 года на территории заброшенного Летнего театра в Одессе прошла акция протеста против вырубки деревьев. В результате потасовок в ходе протеста более 20 полицейских получили травмы. Полиция завела уголовные дела по статьям «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
Ранее правозащитная организация Amnesty International на Украине заявила, что обеспокоена бездействием властей в отношении радикалов, которые нападают на активистов, и призвала противодействовать безнаказанному применению силы в стране.
Украинские радикалы неоднократно совершали нападения на различные учреждения и участников публичных мероприятий. Так, в феврале около 30 представителей радикальных националистических организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Восьмого марта в столице и регионах Украины состоялись публичные акции к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации. В Ужгороде участниц феминистской акции облили красной краской, одна из них получила химический ожог глаз.