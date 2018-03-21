В Одессе ультраправые захватили гостиницу «Большая Московская»

Об этом сообщило в среду местное издание «Думская».

«Активисты партии «Свобода» и организации «Сокол» взяли штурмом пустующую после реконструкции гостиницу «Большая Московская» на Дерибасовской улице… «Свободовцы» ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант «Відкрито для людей» (Открыто для людей)», — говорится в публикации.

Владелец гостиницы, компания «Инкор», заявила о захвате гостиницы.

«В настоящее время группа людей в масках проводит захват гостиницы «Большая Московская», — сообщила в чате одесских журналистов представитель инвестиционноо-строительной холдинговой компании «Инкор».

Как утверждает зампредседателя областной организации националистической партии «Свобода» Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу в интересах горожан.

«Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников… В конечном итоге мы хотим, чтобы «Большая Московская» была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром», — цитирует издание Васильца.

В ноябре 2017 года на территории заброшенного Летнего театра в Одессе прошла акция протеста против вырубки деревьев. В результате потасовок в ходе протеста более 20 полицейских получили травмы. Полиция завела уголовные дела по статьям «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.