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Владимир Воля: Путин поступит с Европой так же, как и в 2012 году
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Владимир Воля: Путин поступит с Европой так же, как и в 2012 году 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Он сказал, что президентские выборы в России гарантируют преемственность проводимой ею политики.
«Путин может повлиять на президента США Дональда Трампа, если найдет какие-то аргументы для него насчет Украины — мол, смотрите, это как раз украинцы не хотят выполнять политическую часть Минских соглашений. И тогда к нашему руководству ухудшится отношение со стороны Трампа. С Европой отношения у России вряд ли изменятся. Путин игрок и понимает, что обстоятельства меняются. Его предвыборная программа 2011-2012 гг была построена на заявлениях о том, что Европа в кризисе и ослабела. И он опирался на реальные показатели и глобальные процессы. На их же основе он выстраивал свою стратегию. И в этот раз он будет действовать так же», — считает аналитик.
Что до Украины, то политолог видит в ней «маленькую ставку» для РФ. Но надеется, что найденный путь решения конфликта на Донбассе в виде миротворческой миссии ООН все же поможет быстрее закрыть тему войны. По крайне мере, начать поэтапное ее урегулирование. Воля уверен, что Владимир Путин сосредоточится на «высоких ставках», которые включают в себя отношения между Америкой и Россией и конфликты в Сирии, Афганистане, Ираке.
Также в приоритетах у президента РФ будет проблема Северной Кореи. Как утверждает эксперт-международник, только Китай владеет «контрольным пакетом акций в 95%» по КНДР, но северо-корейская проблематика «помогает» американцам терять лицо.
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