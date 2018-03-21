Ещё
Депутат считает, что экономики России и Украины смогут найти пути сближения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат считает, что экономики России и Украины смогут найти пути сближения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Экономики России и Украины найдут пути сближения, несмотря на политические решения Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Кабмин Украины в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы. Документ, подписанный премьерами двух стран в июне 2011 года, предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
"Жизнь все равно происходит не по бумаге, где забыли про овраги, а происходит в соответствии с целесообразностью. И сколько бы кабинет (премьера Украины Владимира) Гройсмана или (президента Петра) Порошенко не рвал договоренностей, все равно экономики найдут пути друг к другу. Хотя, конечно, они вынуждены действовать и устанавливать связи в условиях полуподполья", — заявил Затулин РИА Новости.
По его мнению, «такая истеричная реакция связана еще и с тем, что на прошлый год товарооборот вырос между Украиной и Россией, вопреки всему, что за это время причинялось, всему тому ущербу, который причинялся российско-украинским отношениям».
РИА Новости: последние новости
Семен Слепаков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине Савченко заявила, что в администрации Порошенко планировали ее убить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» испугался за свои активы на Украине145
В центре Москвы обрушилось здание34
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы21
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение