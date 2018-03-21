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Депутат ЕП обвинил США и Евросоюз в активизации неонацизма на Украине
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Депутат ЕП обвинил США и Евросоюз в активизации неонацизма на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 21 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. США и ЕС способствовали активизации неонацизма на Украине, заявил в среду депутат Европейского парламента (ЕП) от коммунистической партии Португалии Жоао Пимента Лопес.
Лопес выступил в ходе мероприятия по ситуации с правами человека на Украине, которое проводилось в среду «на полях» 37-й сессии СПЧ ООН совместно с первым секретарем коммунистической партии Украины Петром Симоненко.
"Они (события на Майдане — ред.) не могли бы произойти без массовой операции по вмешательству, которую поддерживали США и ЕС, которые активно помогали неофашистским идеологическим движениями в стране", — сказал депутат.
По его словам, ЕС нарушил свои собственные законы, напрямую вмешиваясь в события на Майдане в 2013 году, несмотря на политику невмешательства в третьи страны. Лопес подчеркнул, что подобная ситуация происходит по всему миру.
"Проблема заключается в систематической попытке скинуть избранные в соответствии с конституцией власти в различных частях света и попытке укрепления других политических игроков, которым благоволят США и ЕС", — отметил он.
Со своей стороны Симоненко призвал Совет по правам человека ООН обратить внимание на все нарушения прав человека на Украине. В том числе, на рост неонацистских настроений в стране.
"Нарушение прав человека в Украине поставлено на поток и является составной частью милитаризации и фашизации страны", — заявил он, указав на то, что на Украине у власти находится «режим фашистского толка».
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