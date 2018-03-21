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Депутат Европарламента: США и ЕС способствовали активизации неонацизма на Украине
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Депутат Европарламента: США и ЕС способствовали активизации неонацизма на Украине 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Мероприятие проводилось в среду «на полях» 37-й сессии СПЧ ООН совместно с первым секретарем коммунистической партии Украины Петром Симоненко.
«Они (события на Майдане — ред.) не могли бы произойти без массовой операции по вмешательству, которую поддерживали США и ЕС, которые активно помогали неофашистским идеологическим движениями в стране», — сказал депутат.
По его словам, ЕС нарушил свои собственные законы, напрямую вмешиваясь в события на Майдане в 2013 году, несмотря на политику невмешательства в третьи страны. Лопес подчеркнул, что подобная ситуация происходит по всему миру.
«Проблема заключается в систематической попытке скинуть избранные в соответствии с конституцией власти в различных частях света и попытке укрепления других политических игроков, которым благоволят США и ЕС», — отметил он.
Со своей стороны Симоненко призвал Совет по правам человека ООН обратить внимание на все нарушения прав человека на Украине. В том числе, на рост неонацистских настроений в стране.
«Нарушение прав человека в Украине поставлено на поток и является составной частью милитаризации и фашизации страны», — заявил он, указав на то, что на Украине у власти находится «режим фашистского толка».
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