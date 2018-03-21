Политолог: Ради рейтинга Савченко готова снова сесть в тюрьму

Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала предвыборный ролик, в котором она припугнула своих коллег взрывом в парламенте. При этом накануне появилась информация, что Савченко пронесла в здание Рады три боевые гранаты.

В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин заявил, что лишение свободы может быть целью самой Савченко. По словам эксперта, Савченко намеренно провоцирует власти на уголовное преследование, чтобы повысить рейтинг (слушайте аудио).

«Может быть, это как раз та роль, которая ей дана. Когда она сидела в тюрьме в России , у нее был высочайший рейтинг. Она играет на провокации, она усиливает провокацию. Складывается впечатление, что ей сказали «надо, чтобы тебя арестовали, надо, чтобы тебя опять посадили, но уже здесь в Украине ». И она всячески Порошенко провоцирует. Она говорит «заберите у меня Героя Украины, пожалуйста!», то есть она занимается сейчас сильнейшими провокациями», — разъяснил Соскин.

Сегодня комитет по вопросам регламенты Рады должен рассмотреть вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности. До публикации видеоролика, Генпрокуратура Украины обвиняла внефракционного народного депутата в подготовке терактов в здании Рады.