Суд над обвиняемыми в крушении MH17 может пройти заочно

CИДНЕЙ, 22 марта. /ТАСС/. Судебный процесс над обвиняемыми в крушении малайзийского Boeing на Украине может проходить при отсутствии самих обвиняемых. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью газете The Australian глава Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся уголовным расследованием трагедии, голландский прокурор Фред Вестербеке. Он проводит в Канберре встречи с представителями правоохранительных органов Австралии.

"Мы, конечно же, хотим, чтобы на скамье подсудимых были люди, но если их там не будет, или если мы не сможем их арестовать или разыскать, то существует возможность суда in absentia [без участия обвиняемых] — у нас есть такой резервный вариант", — уточнил он.

"В нашем уголовном кодексе есть специальная статья, позволяющая преследовать в судебном порядке тех, кто сбил самолет, в результате чего погибли люди, — отметил прокурор. — Максимальное наказание за уничтожение самолета, приведшее к человеческим жертвам — пожизненное заключение, и мы, вероятно, будем настаивать на нем, но не исключено, что будут предъявлены обвинения в предумышленном или непредумышленном убийстве — все будет зависеть от нашей доказательной базы".

Вестербеке отказался называть подозреваемых, сославшись на то, что расследование еще не завершено. Однако на просьбу прокомментировать недавние высказывания министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса о том, что «может выясниться, что эти инсинуации [в адрес российской стороны] не имеют фактических подтверждений», голландский прокурор сказал: «Не думаю, что ему [Питерсу] известно, как выглядит наше дело».

Суд пройдет в Гааге

В среду стало известно, что дело виновных в крушении Boeing на Украине будет рассматриваться окружным судом Гааги. Это следует из предложений, направленных министром юстиции и безопасности Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом национальному парламенту и опубликованных на сайте правительства.

Ранее Совместная следственная группа приняла решение, что суд будет проходить в Нидерландах, однако при этом не уточнялось, где именно будет организован процесс. После этого голландская сторона заключила соглашение о международно-правовом сотрудничестве с Украиной по MH17. В соответствии с ним Нидерланды получили возможность провести процесс над возможными виновными в гибели не только голландцев, а всех 298 жертв авиакатастрофы. За счет этого все родственники погибших получат одинаковые права в суде (этот вопрос важен например, если будет принято решение о компенсации — прим. ТАСС).

В представленных в главный законодательный орган страны документах говорится, что «рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги». Кроме того, отмечается, что для судебного разбирательства будет использоваться английский язык, а допрос подозреваемых может осуществляться посредством видеоконференций, если доставить их в Гаагу будет невозможно (поскольку Конституция Украины запрещает выдачу своих граждан другим странам — прим. ТАСС)".

Пассажирский самолет Boeingг-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Около двух третьих находившихся на борту лиц являлись подданными Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В сентябре 2016 года международные следователи опубликовали результаты своего анализа, в соответствии с которыми самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук» в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев. В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.