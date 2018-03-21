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Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги
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Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги 

ТАСС 2 часа назад
ГААГА, 21 марта. /ТАСС/. Дело виновных в крушении Boeing на Украине будет рассматриваться окружным судом Гааги. Это следует из предложений, направленных в среду министром юстиции и безопасности Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом национальному парламенту и опубликованных на сайте правительства.
Ранее Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся уголовным расследованием трагедии, приняла решение, что суд будет проходить в Нидерландах, однако при этом не уточнялось, где именно будет организован процесс. После этого голландская сторона заключила соглашение о международно-правовом сотрудничестве с Украиной по MH17. В соответствии с ним Нидерланды получили возможность провести процесс над возможными виновными в гибели не только голландцев, а всех 298 жертв авиакатастрофы. За счет этого все родственники погибших получат одинаковые права в суде (этот вопрос важен например, если будет принято решение о компенсации — прим. ТАСС).
В представленных в главный законодательный орган страны документах говорится, что «рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги». Кроме того, отмечается, что для судебного разбирательства будет использоваться английский язык, а допрос подозреваемых может осуществляться посредством видеоконференций, если доставить их в Гаагу будет невозможно (поскольку Конституция Украины запрещает выдачу своих граждан другим странам — прим. ТАСС)".
Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Около двух третьих находившихся на борту лиц являлись подданными Нидерландов.
Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В сентябре 2016 года международные следователи опубликовали результаты своего анализа, в соответствии с которыми самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук» в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев. В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.
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