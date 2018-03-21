Историк предрек катастрофу Польше и Украине из-за «российской партии»

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Историк Ежи Таргальский заявил, что кризис в отношениях Польши Украины и грядущая катастрофа вызваны созданием в стране российской партии. С таким тезисом эксперт выступил в эфире «Польского радио».

По словам Таргальского, в Польше есть пророссийски настроенная часть политиков, которые, в случае бездействия правительства, через несколько месяцев смогут создать партию. По его мнению, эту организацию будут поддерживать около 15% избирателей. Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США НАТО , добавил историк.

Эксперт считает, что подобная ситуация назревала на протяжении двух лет, и винит в этом правящую партию «Право и справедливость» . Ее лидеры были уверены, что смогут удержать контроль над положением в стране, но это, отметил он, было ошибочным решением.

Сейчас, отмечает Таргальский, в польских СМИ и польской политике усиливаются позиции пророссийских деятелей, а их идеи находят все более широкую поддержку в обществе. Если власть не предпримет необходимые меры, все это может привести к катастрофе, считает историк. Однако он уверен, что закон об Институте национальной памяти Польши не будет активно применяться, поскольку это не только вызовет резкую реакцию Киева, но и спровоцирует международный скандал.

Ранее в этом году Польша приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.

Украинский президент Петр Порошенко выразил обеспокоенность решением польского парламента и заявил, что оценки, содержащиеся в нем, являются «абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми».