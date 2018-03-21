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Бальбек: Программа экономического сотрудничества с Россией стала ритуальной жертвой Украины
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Бальбек: Программа экономического сотрудничества с Россией стала ритуальной жертвой Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Киев отказался от документа о сотрудничестве с Москвой в различных сферах, в частности торговой, энергетической, транспортной, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной и оборонной.
«Разрыв договора об экономическом сотрудничестве — это ритуальная жертва в сегодняшней украинской политике. Всё как в античности: что называется, и экономика ни при чем, и чуда не будет, но идолы требуют», — заявил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.
Парламентарий назвал демонстративный разрыв отношений символическим действием, поскольку на протяжении последних четырёх лет страны формируют свои экономики отдельно друг от друга.
«Украинский истеблишмент сейчас настолько зависит от конъюнктуры своего политического рынка, что независимо от желаний вынужден рубить себе руки, ноги, разрывать важные связи, тем самым показывая, что политика — это острый нож в руках сумасшедшего», — сказал Бальбек.
Депутат Верховной Рады Вадим Новинский предупредил, что разрыв экономических связей с Россией обернётся для Украины дальнейшим обнищанием населения, потерей десятков тысяч рабочих мест и доходов бюджета. По его словам, самый большой урон будет нанесён машиностроению, металлургии и энергетике.
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