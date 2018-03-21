Дмитрий Корнейчук: Польша и Венгрия нашли внешнего врага в лице Украины 

«Украина и Польша идут по пути взаимного ухудшения отношений. Причем, это сознательно инициировано Украиной — героизацией Бандеры и прочих украинских националистов. А Польше тоже выгодно перед выборами показывать своему народу внешнего врага. Мало того, в польском обществе усилилось негативное отношение к Украине после увеличение притока украинских гастарбайтеров, которые отбирают у местных рабочие места», — оценил украинско-польскую ситуацию эксперт.
Он не прогнозирует потепление отношений между украинской и польской стороной, так это им обеим выгодно. По такому же сценарию будут развиваться отношения между Украиной и Венгрией. Аналитик называет такой исход стратегической ошибкой президента страны Петра Порошенко и всей украинской власти.
«Наши политики уверены, что те вещи, которые действуют на местное население и «прокатывают» внутри страны (например, по отношению к России — запрещение русского языка, что украинское общество спокойно воспринимает), прокатят и на внешних игроках. Это наша стратегическая ошибка. В Венгрии это не просто не восприняли, этим воспользовались венгерские политики для подготовки уже к своим парламентским выборам и поискам внешнего врага», — сказал политолог.
И добавил: Венгрия является и членом ЕС, и членом НАТО и поэтому имеет все механизмы, чтобы ставить Украине палки в колеса и вообще поднять тему отмены либерализованного визового режима для украинского государства.
«Если украинская власть сознательно поругалась с этими двумя соседями, то для Порошенко это обернется неприятными последствиями, так как после этого он окончательно стал персоной нон-грата в Европе. И поляки, и венгры теперь рассказывают всем про неадекватного президента Украины», — резюмировал Дмитрий Корнейчук.