Толочко: Бжезинский ошибся, Россия будет империей и без Украины

«Уже теперь покойный Бжезинский сказал, что возрождение российской империи без Украины — невозможно, — напомнил Петр Толочко. — Я думаю, что он ошибся, Россия будет крупной империей и без Украины. Но вот следование этой ошибке продолжается, потому что американцы уверовали в это».

По мнению историка, «оторвать Россию от общего потенциала, от восточно-славянской общности — это дорогого стоит».

Однако главное в стратегии США было не просто оторвать, а, как считает академик, противопоставить два народа — российский и украинский.

«Чтобы сошлись в противостоянии два очень родственных народа. Столкнуть нас — вот это их задача, — и пусть будет эта война сейчас на Донбассе. Я не знаю, как она может закончиться, — рассуждает Толочко, — или останется вот этот тлеющий конфликт на многие десятилетия? Но мне кажется, что такая перспектива больше всего устраивает американцев, европейцев, потому что замирение ведет к тому, что, может быть, начнут восстанавливаться отношения между Россией и Украиной. А если эта незаживающая рана будет, то они ее будут бередить все время и на этом противостоянии играть».

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