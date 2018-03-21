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Премьер Украины анонсировал подписание контракта с лоукостером Ryanair
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Премьер Украины анонсировал подписание контракта с лоукостером Ryanair 

ТАСС 25 минут назад
КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины рассчитывает до конца недели подписать финальный договор о сотрудничестве с европейской лоукост-компанией Ryanair.
"Как мне сообщили, офис привлечения инвестиций совместно с министерством инфраструктуры и аэропортом «Борисполь» эффективно завершили переговоры с Ryanair. Аэропорт Борисполь вводит новую систему расценок, у авиакомпаний авиапоток растет колоссальными темпами, что должно уменьшить плату за перевозку. Планируем, что перелеты для украинцев станут дешевле. Ожидаем, что до конца недели соглашение с Ryanair будет подписано", — сказал он в среду на заседании правительства..
Это уже вторая попытка авиакомпании Ryanair зайти на украинский рынок. В 2017 году ожидалось, что компания будет сотрудничать с аэропортом Борисполь и начнет выполнять 11 рейсов из Киева во Львов уже с 30 октября. Однако руководство аэропорта заявило, что контракт не выгоден для украинской стороны и Борисполь ежегодно будет терять около 2 млрд гривен ($75 млн). После этих заявлений авиакомпания обвинила аэропорт в несоблюдении ранее достигнутого соглашения с министерством инфраструктуры страны и заявила об уходе с украинского рынка.
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