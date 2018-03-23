Порошенко пригласил Макрона на Украину

Они также обсудили ситуацию в Донбассе и перспективы развёртывания миротворческой миссии ООН

«Глава государства обновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время», — говорится в сообщении. Также Порошенко и Ле Дриан «поддержали необходимость продолжения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

В июне 2017 года Порошенко посетил Париж, где провёл встречу с Макроном.