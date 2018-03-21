Ещё
Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о разрыве экономических отношений с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о разрыве экономических отношений с РФ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Украина 21 марта приняла решение прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Ситуацию прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщило РИА ФАН.
Тон в украинской политике задает агрессивное большинство в Верховной Раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе. Разрыв экономических отношений является одним из способов выполнение этой задачи
— Алексей Пушков.
Он добавил, что Киев стремится полностью разорвать отношения с Россией, даже если это негативно отразится на благополучии граждан Украины. Подобные действия доказывают «торжество политики над экономикой».
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв парламентариев Украины о якобы непризнании итогов президентских выборов РФ.
360tv.ru: последние новости
Слепаков попал в базу данных «Миротворца» Депутаты из Львова требуют разорвать отношения с Россией Двух сторонников Саакашвили задержали на акции протеста в Киеве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» испугался за свои активы на Украине145
В центре Москвы обрушилось здание34
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы21
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение