Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о разрыве экономических отношений с РФ

Тон в украинской политике задает агрессивное большинство в Верховной Раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе. Разрыв экономических отношений является одним из способов выполнение этой задачи

— Алексей Пушков.

Он добавил, что Киев стремится полностью разорвать отношения с Россией, даже если это негативно отразится на благополучии граждан Украины. Подобные действия доказывают «торжество политики над экономикой».

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв парламентариев Украины о якобы непризнании итогов президентских выборов РФ.