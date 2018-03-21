Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о разрыве экономических отношений с РФ 

Украина 21 марта приняла решение прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Ситуацию прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщило РИА ФАН.
Тон в украинской политике задает агрессивное большинство в Верховной Раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе. Разрыв экономических отношений является одним из способов выполнение этой задачи
— Алексей Пушков.
Он добавил, что Киев стремится полностью разорвать отношения с Россией, даже если это негативно отразится на благополучии граждан Украины. Подобные действия доказывают «торжество политики над экономикой».
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв парламентариев Украины о якобы непризнании итогов президентских выборов РФ.