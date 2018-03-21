В Госпогранслужбе Украины сообщили, скольким россиянам запрещён въезд в страну 

Свыше 600 гражданам России запрещён въезд на Украину. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы страны, пресс-секретарь Олег Слободян. «По состоянию на сегодняшнее утро въезд на территорию Украины запрещён почти 650 гражданам России», — цитирует Слободяна ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина запретила въезд в страну 104 побывавшим в Крыму артистам.
21 марта стало известно, что российский артист и продюсер Семён Слепаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».