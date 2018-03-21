Дмитрий Корнейчук: Разрыв экономического сотрудничества с РФ связан миссией ООН в Донбассе

«По сути, с 2014 года никаких реальных экономических отношений между Украиной Россией . Также действуют украинские санкции на российские товары и авиакомпании. Но все же торговля между двумя странами продолжается, а Украина не имеет возможности отказаться от некоторых товаров из РФ — минеральные удобрения, ГСМ и т.д. (в 2017 году объем импорта российских товаров увеличился почти до 40%, а экспорт украинских — составил порядка 12% — ред.). Но суть в том, что, имитируя антироссийскую политику, наша власть может безболезненно разрывать соглашения с Россией без ощутимых последствий», — сообщил эксперт.

Он пояснил это на примере ввода санкций против российских банков на Украине со стороны СНБО. По его словам, эти мероприятия абсолютно никак не мешают работать и зарабатывать банкам с российским капиталом на территории страны. При этом Корнейчук предполагает, что заявление премьера Владимира Гройсмана вновь поднимет долгоиграющую тему Липецкого филиала украинской шоколадной фабрики «Рошен» , которой через оффшоры владеет президент Украины Петр Порошенко

«В то время пока Порошенко рассказывал, что «мы воюем с российским агрессором и не торгуем с ним». А на самом деле, его бизнес спокойно продолжал работать в России и мало того, Порошенко платил ей налоги», — напомнил аналитик.

Политолог считает, что заявление о разрыве экономических отношений с Москвой напрямую связано с возможностью появления миротворческой миссии ООН на Донбассе. Украинской власти необходимо под давлением США вводить миротворцев на Донбасса. Это надо прикрывать антироссийской риторикой и подтверждать хоть какими-то действиями.

«Для оставшегося электората Порошенко и электората, на который рассчитывает «Народный Фронт» (но под другим названием) ввод миссии ООН, особенно на условиях резолюции РФ — это большая «зрада», которую нужно чем-то прикрывать. Это можно сравнить с законом об оккупированных территориях, который на отношения с Кремлем не влияет. И с биометрическим контролем на границе с Россией, который ограничился всего лишь оставлением отпечатков пальцев», — проанализировал Корнейчук.