Дмитрий Корнейчук: Разрыв экономического сотрудничества с РФ связан миссией ООН в Донбассе 

«По сути, с 2014 года никаких реальных экономических отношений между Украиной и Россией. Также действуют украинские санкции на российские товары и авиакомпании. Но все же торговля между двумя странами продолжается, а Украина не имеет возможности отказаться от некоторых товаров из РФ — минеральные удобрения, ГСМ и т.д. (в 2017 году объем импорта российских товаров увеличился почти до 40%, а экспорт украинских — составил порядка 12% — ред.). Но суть в том, что, имитируя антироссийскую политику, наша власть может безболезненно разрывать соглашения с Россией без ощутимых последствий», — сообщил эксперт.
Он пояснил это на примере ввода санкций против российских банков на Украине со стороны СНБО. По его словам, эти мероприятия абсолютно никак не мешают работать и зарабатывать банкам с российским капиталом на территории страны. При этом Корнейчук предполагает, что заявление премьера Владимира Гройсмана вновь поднимет долгоиграющую тему Липецкого филиала украинской шоколадной фабрики «Рошен», которой через оффшоры владеет президент Украины Петр Порошенко.
«В то время пока Порошенко рассказывал, что «мы воюем с российским агрессором и не торгуем с ним». А на самом деле, его бизнес спокойно продолжал работать в России и мало того, Порошенко платил ей налоги», — напомнил аналитик.
Политолог считает, что заявление о разрыве экономических отношений с Москвой напрямую связано с возможностью появления миротворческой миссии ООН на Донбассе. Украинской власти необходимо под давлением США вводить миротворцев на Донбасса. Это надо прикрывать антироссийской риторикой и подтверждать хоть какими-то действиями.
«Для оставшегося электората Порошенко и электората, на который рассчитывает «Народный Фронт» (но под другим названием) ввод миссии ООН, особенно на условиях резолюции РФ — это большая «зрада», которую нужно чем-то прикрывать. Это можно сравнить с законом об оккупированных территориях, который на отношения с Кремлем не влияет. И с биометрическим контролем на границе с Россией, который ограничился всего лишь оставлением отпечатков пальцев», — проанализировал Корнейчук.
21 марта правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.