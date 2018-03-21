Ещё
В ЛНР намерены возобновить работу девяти предприятий в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР намерены возобновить работу девяти предприятий в 2018 году 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Работу девяти промышленных предприятий планируют возобновить в самопровозглашенной Луганской народной республике в текущем году, сообщил журналистам глава министерства промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич.
"Мы проанализировали промышленные предприятия, которые у нас на сегодня готовы к запуску, были отобраны девять, которым мы потенциально сможем оказать содействие и запустить уже в 2018 году", — заявил Божич.
Он уточнил, что в первую очередь речь идет о Стахановском заводе ферросплавов, Луганском трубном заводе, Краснолучском машиностроительном заводе, Брянковском заводе бурового оборудования и Кировском кузнечном заводе «Центрокуз». Министр уточнил, что в целом перерабатывающий комплекс республики демонстрирует положительную динамику.
"Объем реализованной продукции по итогам 2017 года показывает положительную динамику — 6,5% к 2016 году. Удельный вес в общем объеме реализации продукции по итогам года составил 33,8%, что на 1,7 процентный пункт больше, чем в 2016 году", — уточнил Божич.
По его словам, среди предприятий перерабатывающей промышленности в общем объеме реализации на пищевую продукцию приходится 52%, на машиностроение и металлургию — свыше 35%. Министр уточнил, что из более чем 500 промышленных предприятий, обследованных работниками министерства, в 2017 году вели производственную деятельность 276, что на девять предприятий больше, чем по итогам 2016 года. По данным министерства, в целом в 2017 году экспортную деятельность осуществляли более 100 промышленных предприятий ЛНР.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик».
После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Семен Слепаков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" Савченко грубо потроллила депутатов "взрывом" Рады Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него194
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором240
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ15
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова17
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение