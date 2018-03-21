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Мнение: участь авиапрома Украины — производство лопат и мясорубок
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Мнение: участь авиапрома Украины — производство лопат и мясорубок 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Холдинг «Технодинамика» наладил производство гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76, детали для которых раньше поставляли украинские предприятия. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации «Ростех», в которую входит «Технодинамика».
Холдинг проводит масштабную программу импортозамещения, отмечается в сообщении. Помимо гидроприводов ГП-26, компания в два раза увеличила объем выпускаемых на МПО имени Румянцева комплектов для гидроприводов ГП-25, которыми оснащают самолеты типа Су-30 и его модификаций. Кроме того, специалисты изготовили опытную партию деталей и узлов для агрегатов ГП-22 стратегического ракетоносца Ту-22М3.
В компании отметили, что в 2017 году заместили 52 иностранных изделия, а в этом планируют перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для отечественной авиатехники.
Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, в этой ситуации Украине остается небольшой выбор.
"Украине придется либо перепрофилировать свои предприятия, либо их закрывать. В случае перепрофилирования вряд ли украинские предприятия будут что-то производить для Airbus, Boeing или каких-то других крупных концернов, хотя бы потому, что у них не хватит уровня технологичности. Вполне возможно, что они просто понизят технологический уровень — будут выпускать какие-нибудь более простые изделия. Мы через это уже проходили во времена конверсии, когда авиапредприятия поставляли титановые лопаты, ломы, а вместо ракет — мясорубки. Вполне возможно, что украинские предприятия ждет такая же судьба", — сказал Дмитрий Дрозденко.
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