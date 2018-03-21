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Проносить оружие в Раду нельзя, но если поймают — не накажут
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Проносить оружие в Раду нельзя, но если поймают — не накажут 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«К сожалению, в законе, который вчера приняли парламентарии относительно урегулирования ношения оружия, не было предусмотрено ответственности за нарушение этого закона», — сказал журналистам NewsOne депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.
Как сказал Геращенко, депутат Виктор Король от БПП внес поправку, которая предусматривала ответственность депутатов за невыполнение этого закона, но его не поддержали. «То есть теперь отказ депутатов выворачивать карманы при входе в административное здание не является обязательным, а все лежит на совести депутата», — сказал Геращенко.
Напомним, что Верховная Рада запретила народным депутатам ходить на работу с оружием. За изменения в закон о государственной охране органов власти Украины и должностных лиц №8155 проголосовали 263 депутата. Законом запрещается приходить в парламент, Кабинет Министров, Администрацию президента и другие здания, которые находятся под государственной охраной с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, боеприпасами, в том числе учебными и имитационными.
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