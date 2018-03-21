Проносить оружие в Раду нельзя, но если поймают — не накажут

«К сожалению, в законе, который вчера приняли парламентарии относительно урегулирования ношения оружия, не было предусмотрено ответственности за нарушение этого закона», — сказал журналистам NewsOne депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко

Как сказал Геращенко, депутат Виктор Король от БПП внес поправку, которая предусматривала ответственность депутатов за невыполнение этого закона, но его не поддержали. «То есть теперь отказ депутатов выворачивать карманы при входе в административное здание не является обязательным, а все лежит на совести депутата», — сказал Геращенко.