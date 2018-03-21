Украина назло России уничтожила свою промышленность

Украина назло России уничтожила собственную промышленность

Киев делает все новые шаги для разрыва связей с Москвой . Теперь дошла очередь до принятой в свое время масштабной программы экономического сотрудничества России Украины . Ее реализация обещала обеим странам создание новых самолетов и кораблей, огромные прибыли и инвестиции. Что именно в итоге было разрушено Киевом?

В реальности серьезных последствий данное решение нести не будет. Дело в том, что разрыв этой программы чистая формальность. Те многочисленные пункты сотрудничества, которые в ней зафиксированы, уже давно не выполняются по инициативе украинской стороны. Просто Киев почему-то вспомнил об этой программе только в марте 2018 года, и решил совершить очередной символический жест разрыва с Россией. Что же обещала Киеву и Москва программа совместного экономического сотрудничества?

Во-первых, планировалось резко усилить взаимодействие в авиапроме. Киев и Москва хотели еще больше углубить кооперацию двух стран на базе СП «ОАК-Антонов», вместе разрабатывать и серийно производить самолеты Ан-148, Ан-140, Ан-124, Ан-70, а также разработать двигатель Д-27 и модернизировать другие.

Однако послемайданная власть похоронила все эти надежды. Ан-148, например, на 50% состоит из российских комплектующих и серийно его собирали в Воронеже, ибо заказчик — Минобороны РФ . Другие российские силовые структуры типа Росгвардии тоже интересовались этим лайнером, но политической фактор ставит крест на продолжении производства Ан-148 в России. Альтернативой станет, скорее всего, турбовинтовой Ил-114 полностью российского производства.

С остальными самолетами ситуация схожая. На военно-транспортный самолет Ан-70 было потрачено 5 млрд долларов, причем более 70% денег — российские. В 2011 году Москва решила заказать 60 таких самолетов, что даже было прописано в госпрограмме вооружений РФ. Правда, с уходом Сердюкова и у самой России погас интерес к этому самолету, и она начала модернизацию собственного проекта — Ил-76МД-90А. Руководство «Антонова» тогда не случайно сильно возмущалось. Заказов на Ан-70 больше ни от кого так и не поступало.

Самолет Ан-140 жил опять же благодаря России. Его собирали на самарском «Авиакоре» по заказу Минобороны РФ. «Антонов» поставлял комплектующие, но в 2015 году прекратил поставки. Несмотря на то, что Ан-140 по многим параметрам лучше конкурентов, других желающих заказать самолет не нашлось.

Наконец, незавидна судьба транспортного Ан-124 «Руслан». Его собирали в советские годы в Ульяновске . Планировалось восстановить их производство там же, и даже был найден заказчик — грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» . Но все разрушил опять же переворот 2014 года. Как и прочие планы Киева в области авиапрома: в 2011 году «Антонов» выпустил девять самолетов, а в 2016 году — ни одной новой машины.

Во-вторых, в 2011 году Россия и Украина договаривались о кооперации в судостроении. Планировалось совместно строить суда для освоения шельфа Азовского и Черного морей, суда для грузового и пассажирского флота. Причем, Украина здесь имела задел даже выше, чем у самой России. После развала СССР Украине достался целый судостроительный кластер из 11 современных заводов, которые могли строить новейшие суда всех типов. После госпереворота в 2014 году эта отрасль пошла ко дну. Многие заводы стоят и закрываются.

На Николаевском судостроительном заводе когда-то строили флагман Черноморского флота ВМФ России — ракетный крейсер «Москва», а в последнее время он выживал за счет производства печек-буржуек для ВС Украины.

В октябре 2017 года завод остановил работу из-за прекращения финансирования.

Что еще пошло не так? После 2014 года вместо упрощения передвижения граждан между двумя странами в Киеве то и дело угрожают ввести визы для россиян. Железнодорожное сообщение сократилось и выросло в цене, прямое авиасообщение по инициативе Киева вообще остановлено. Это бьет и по украинским гастарбайтерам, которым ко всему прочему запрещено работать в России без патента. В отличие, например, от граждан Белоруссии , которые могут устраиваться на работу в России фактически как обычные граждане РФ. А ведь украинские гастарбайтеры напрямую помогают украинской экономике выживать, оставаясь главным источником поступления иностранной валюты на Украину.

Пункт о защите прав инвесторов Украиной уже давно не выполняется. Достаточно вспомнить эпопею с изгнанием из страны российских банков или аресте имущества Газпрома по надуманному антимонопольному делу. И, конечно, ни о каком режиме свободной торговли с Украиной не могло и речи идти после подписания Украиной ассоциации с ЕС

«Налицо деиндустриализация украинской экономики. Оказалось, что Запад готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа— и судостроения, ранее востребованная в России, в странах ЕС не находит своего потребителя», — заявил Виктор Медведчук из «Украинского выбора». Неудивительно, что вместо прописанного в программе повышения товарооборота между двумя странами на 10-15% в год Украина имеет резкое падение торговли с Россией: экспорт Украины обвалился с 63,3 млрд долларов в 2013-м до 43,3 млрд в 2017-м году. Экспорт в Россию за эти годы упал почти в четыре раза — с 15 млрд долларов до 3,9 млрд При этом, курс на евроинтеграцию совсем не оправдался: поставки в ЕС за этот год выросли всего на 4,8%.

Впрочем, кое-что выполнить из задуманного в программе 2011-го года все же удалось. А именно — мост через Керченский пролив, соединяющий материковую Россию с крымским полуостровом, практически построен. Киев и Москва планировали сделать это совместно, но Россия в итоге справилась сама, и мост этот в итоге пойдет на пользу только России.