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Червоненко: «Нафтогаз» нужно призвать к уголовной ответственности
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Червоненко: «Нафтогаз» нужно призвать к уголовной ответственности 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
«Гражданская война шла вот сейчас… Если читать, я при вас открою Википедию, то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании (называется гражданской войной — ред.).. Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину, то 45 тысяч людей под знамена ДНР и ЛНР, два армейских корпуса, не согнали бы никакие русские агрессоры», — сказал Червоненко.
По его словам, Украине оказалась полностью под внешним управлением, а политики специально продвигают миф о российской агрессии, чтобы добиться своих корыстных целей. На самом деле независимости страна не достигла.
«Независимость — это прежде всего экономическая независимость. Столетиями политико-социально-экономические связи были с Россией. И мы никуда не денемся…Прежде всего по транзитному расположению. Мы устраиваем некоторых как ресурсное слабое государство. Высший патриотизм, по моему мнению, не кричать: «Свобода нации», а накормить всех, заработать денег, на них построить армию, судебную систему. Пора уже называть все своими именами. Мы обречены».
По его словам, нужно привлечь к уголовной ответственности «Нафтогаз» и министра транспорта Владимира Омеляна.
Евгений Червоненко был народным депутатом Верховной рады Украины IV созыва. Член партии Наша Украина. Во врем Оранжевой революции был начальником охраны кандидата в президенты Виктора Ющенко. С февраля по сентябрь 2005 года занимал пост министра транспорта и связи Украины в кабинете Юлии Тимошенко
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