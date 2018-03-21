Червоненко: «Нафтогаз» нужно призвать к уголовной ответственности

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Гражданская война шла вот сейчас… Если читать, я при вас открою Википедию, то меня можно осуждать, но все, что происходит на Донбассе, имеет признаки того, что в мировом понимании (называется гражданской войной — ред.).. Я уверен в одном, что если бы нас очень любили, независимую Украину , то 45 тысяч людей под знамена ДНР и ЛНР, два армейских корпуса, не согнали бы никакие русские агрессоры», — сказал Червоненко.

По его словам, Украине оказалась полностью под внешним управлением, а политики специально продвигают миф о российской агрессии, чтобы добиться своих корыстных целей. На самом деле независимости страна не достигла.