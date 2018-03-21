Чечило: Почему Тимошенко должна победить

Потому что, похоже, только она способна обеспечить преемственность власти. Защитить интересы домайданных олигархов и «новой элиты» в лице Авакова, Турчинова и прочих, параллельно растянувшись в шпагате между США Россией . Юля усвоила урок и Юля готова договариваться о сферах влияния.

В результате ее победы все смогут получить свою долю. Кроме окружения Порошенко, конечно. Но кто-то же должен за все заплатить…

Можно возразить, что победа Порошенко тоже выполнит задачу обеспечения «стабильности». Теоретически, да. Однако, не получив «обновления власти», украинцы, с большой долей вероятности, просто встанут на дыбы.

Терпеть Порошенко еще 5 лет это перебор даже для любителей бороться с «бурятской агрессией».