Украину приучают к террору. Как сделать из страны частную тюрьму

Все освобожденные подали жалобы в суд на действующую украинскую власть по поводу своего насильственного похищения, удержания под стражей, пыток и других видов жестокого обращения. Но прошло уже два года, а никакого движения по их искам нет и, по всей видимости, даже не предвидится.

Украине Директор Amnesty International Оксана Покальчук комментирует это обстоятельство в традиционном для европейских структур сдержанно-дипломатическом стиле: «Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека. Власть должна не покрывать преступления, а определить и привлечь к ответственности причастных к ним лиц».

Совершенно очевидно, что обвинения функционеров Amnesty International на Украине будут оставлены без каких-либо достойных комментариев. Киеву есть что сказать: «Идет война, а потому мы делаем, то, что считаем нужным». Обратим внимание, что заявление Amnesty International выдержано практически в той же тональности, что и доклад Организации Объединенных Наций , относительно соблюдения прав человека на Украине, опубликованный на этой неделе. Перед тем, как анализировать его неутешительные выводы, стоит напомнить, что в этом году Украина оформила себе трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, что, в контексте ооновского документа видится совершенно сюрреалистично.

Типичный сценарий насилия над личностью на Украине, который описывает доклад экспертов из ООН, выглядит следующим образом: сначала жертву похищают личности откровенно криминального толка, потом, когда она под пытками и издевательствами, признается в содеянном или, что вернее, оговаривает себя, ее либо передают СБУ напрямую, либо выбрасывают на улицу, где работник и государственных спецслужб оформляют задержание. Нельзя сказать, что, с позволения сказать, технология абсолютно нова. Все, что описывает и ООН, и Amnesty International без проблем укладывается в тактику знаменитых «эскадронов смерти» и прочих похожих парамилитарных образований, которые «следят за порядком» в условиях латино-американских банановых диктатур. А то, что Украина, вопреки многочисленным заявлениям и клятвам высшего государственного руководства в верности демократическим принципам, сползает в пропасть откровенного авторитаризма, совершенно ясно.

Справедливости ради нужно сказать, что другую траекторию украинское государство, получившее в свое время унизительный пинок в спину от «революции достоинства», описать и не могло. Государственный переворот, который опирался на выходцев из аграрных регионов, как на свою основную боевую силу, в результате начал формировать из некогда индустриально-аграрной страны преимущественно аграрную. А уж когда эта интенция получила поддержку со стороны посла США Джеффри Пайета, открыто заявившего, что Украина должна стать «аграрной сверхдержавой», вопрос и вовсе можно было считать закрытым.

О том, что Киев выполняет, спущенную из Вашингтона программу деиндустриализации, красноречиво говорят цифры. Первое место в экспорте Украины уже сейчас занимает подсолнечное масло — его продали на $4,3 млрд, больше, чем стального проката. А 43% украинцев поддерживают такое положение дел и согласны с тем, чтобы Украина превратилась в аграрное государство.

Пока что у общества нет такой же единодушной поддержки решения о продаже земель сельскохозяйственного назначения, но удавка международных кредитов рано или поздно определенно заставит Киев пойти на требование МВФ снять известный мораторий. А уж когда территория Украины будет поделена не на современные области и районы, а на обширные латифундии, где на бескрайних ланах за гроши трудится не очень образованное население — о какой-либо демократии на этой территории можно будет забыть вовсе. Привет, Сальвадор!

Можно предположить, что именно такая стратегическая цель и ставится перед нынешним киевским правительством , а потому сейчас потенциальные зарубежные и местные выгодополучатели терпеливо ждут, когда тушка украинского государства наконец дотомится до кондиции на медленном огне донбасского конфликта, для чего и подбрасывают в очаг немного дров. И чтобы не пригорало, и чтобы не погасло вдруг.

А, тем временем, украинское общество готовят к моральным и правовым стандартам, в которых им предстоит оказаться. Даже эксперты ООН указывают на пресловутый сайт «Миротворец» как на абсолютно неправовой инструмент, недопустимый для государства, в котором действует принцип верховенства права и неприкосновенность частной жизни. Но о чем можно говорить, если этот интернет-ресурс курирует украинский народный депутат Антон Геращенко , что особо подчеркивается международной организацией.

Миротворець

Причем, на что так же указывает ООН, публикации «Миротворца» являются не только попытками незаконно вторгнуться в личную жизнь граждан без решения суда. Рекомендации сайта рассматриваются украинскими государственными банками в качестве оснований для наложения ареста на деньги клиента, таким образом, частный ресурс, находящийся во всемирной паутине фактически начал подменять на Украине судебную власть. Каким окажется следующий шаг? Задержание за анкету на «Миротворце»? Пытки? Тюремный срок?

Напомним, что «Миротворец» является частным проектом Антона Геращенко, а упомянутые украинские «тонтон-макуты», осуществляющие для СБУ предварительное задержание и выбивание показаний у неугодных лиц, де факто тоже чьи-то частные военизированные подразделения. Сегодня они, вопреки всем законодательным нормам, без постановлений суда и прокурорских санкций, лишают свободы своих же сограждан. Завтра, и это совершенно ясно, они же будут охранять границы владений и литифундий, время от времени подавляя крестьянские восстания и устраивая между собой разномасштабные конфликты из-за границ территорий. Но, кажется, что подобная перспектива не пугает сейчас украинское общество, которому ежедневно внушается мысль о том, что государству объявлена война, а потому оно остро нуждается в защите как от внешней, так и, особенно, от внутренней угрозы.

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться…» написал в свое время Владимир Ленин, комментируя, кстати, действия украинских коммунистов. Парадокс нашего времени заключается в том, что нынешняя украинская власть, показушно не приемлющая наследие пролетарской революции, на деле играет ровно по тем же правилам, что и исторические персонажи столетней давности. Не желая видеть, что такие усилия могут привести к повторению точно таких же событий, что чуть было не утопили Украину в собственной крови сто лет назад. Наверное, стоит им напомнить, что в те времена убежать успели не все. Не успеют и сейчас.