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Дорожный распил: Кабмин выделил 300 млрд гривен на ремонт дорог
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Дорожный распил: Кабмин выделил 300 млрд гривен на ремонт дорог 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман.
«Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача — не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты», — заявил он.
Гройсман пообещал впредь следить за качеством дорог и наказывать недобросовестных работников.
«Некоторые построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будет исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам», — добавил Гройсман.
В течение пяти лет планируют направить на строительство дорог около 300 млрд гривен. По словам руководителя «Укравтодора» Славомира Новака, за этот период планируется соединить дорогами все областные центры Украины. Результатом реализации программы должны стать ремонт и развитие 6,6 километров дорог.
При этом даже те средства, которые украинские власти выделяют на ремонт дорог, разворовываются, сообщал Ukraina.ru президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, размер отката в дорожном строительстве — 50%.
Ранее экс-министр инфраструкуры Александр Кава в комментарии Ukraina.ru заявлял, что при оптимистическом сценарии в 2017 году будет отремонтировано 2 тысячи километров автомобильных дорог из 170 тысяч километров.
Таким образом, чтобы отремонтировать всю сеть дорог, 95% которой находится ненадлежащем состоянии, понадобится более 100 лет.
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