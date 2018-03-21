В украинском суде рассказали об атаке на айтимайдановцев в 2014 году

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Медиева во время дачи показаний в режиме видеоконференции рассказала, что автобусы с участниками «Антимайдана» во время их возвращения из Киева после победы Майдана останавливали на блокпостах майдановцы и подвергали людей в автобусах издевательствам.

При этом она заявила, что об этой ситуации знали многие жители Крыма

Медиева подчеркнула, что отсутствие реакции на эти издевательства со стороны украинских правоохранителей и подтолкнуло ее поддержать переход Крыма в состав России

Также она рассказала, что во времена Майдана была общественницей и работала в «Партии регионов».

Одним из знаменитых эпизодов 2014 года является атака на автобусы участников «Антимайдана» под Корсунь-Шевченковским. При этом украинская сторона, пытается отрицать сам факт атаки, хотя она запечатлена на видео и легко находится при поиске в сети.

Эпизод с этой атакой также вошел в художественный фильм «Крым».