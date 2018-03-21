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В украинском суде рассказали об атаке на айтимайдановцев в 2014 году
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В украинском суде рассказали об атаке на айтимайдановцев в 2014 году 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Медиева во время дачи показаний в режиме видеоконференции рассказала, что автобусы с участниками «Антимайдана» во время их возвращения из Киева после победы Майдана останавливали на блокпостах майдановцы и подвергали людей в автобусах издевательствам.
При этом она заявила, что об этой ситуации знали многие жители Крыма.
Медиева подчеркнула, что отсутствие реакции на эти издевательства со стороны украинских правоохранителей и подтолкнуло ее поддержать переход Крыма в состав России.
Также она рассказала, что во времена Майдана была общественницей и работала в «Партии регионов».
Одним из знаменитых эпизодов 2014 года является атака на автобусы участников «Антимайдана» под Корсунь-Шевченковским. При этом украинская сторона, пытается отрицать сам факт атаки, хотя она запечатлена на видео и легко находится при поиске в сети.
Эпизод с этой атакой также вошел в художественный фильм «Крым».
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