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Савченко обжаловала своё исключение из Рады
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Савченко обжаловала в суде своё исключение из комитета нацбезопасности Рады 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко подала в суд иск, в котором требует признать незаконным её исключение из комитета по национальной безопасности и обороне. Об этом политик написала в Facebook.
«Мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны», — заявила Савченко.
Она отметила, что постановление является незаконным и подлежит отмене ввиду отсутствия оснований для такого решения, определённых законодательством.
По словам Савченко, члена комитета из комитета исключить невозможно, а можно только отозвать председателя комитета, зампредседателя и секретаря комитета.
15 марта Верховная рада исключила Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
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