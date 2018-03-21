Савченко обжаловала своё исключение из Рады

Савченко обжаловала в суде своё исключение из комитета нацбезопасности Рады

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко подала в суд иск, в котором требует признать незаконным её исключение из комитета по национальной безопасности и обороне. Об этом политик написала в Facebook.

«Мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны», — заявила Савченко.

Она отметила, что постановление является незаконным и подлежит отмене ввиду отсутствия оснований для такого решения, определённых законодательством.

По словам Савченко, члена комитета из комитета исключить невозможно, а можно только отозвать председателя комитета, зампредседателя и секретаря комитета.

15 марта Верховная рада исключила Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.