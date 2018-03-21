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Гаспарян: Савченко ждет судьба Бандеры и Шухевича
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Гаспарян: Савченко ждет судьба Бандеры и Шухевича 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Мне кажется, что Савченко в ближайшее время станет третьим человеком, у кого отняли звание Героя Украины. Первые два это были Бандера и Шухевич в самом конце нулевых годов на Украине», — отметил Гаспарян.
Он также уверен, что народного депутата могут привлечь к ответственности по уголовной статье. Гаспарян считает, что обвинения в отношении Савченко были сделаны не просто так.
«Это, кстати, такой очень яркий месседж деятелям украинских добрбатов, которые неоднократно говорили, что военный переворот на Украине очень желателен в том числе для того, чтобы закончить историю Донбасса в том виде, в каком это понимали идеологи украинского национализма середины ХХ столетия. Локализовав условную Савченко, Порошенко покажет им, что держит ситуацию под контролем», — уверен Гаспарян.
В то же время, он отмечает, что вряд ли можно говорить о том, что удалив Савченко из политического процесса, Порошенко уберет недовольство украинской властью.
При этом Гаспарян отметил, что многие украинские военные недовольны действующей властью на Украине.
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