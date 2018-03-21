Весеннее пополнение: на Украине планируют призвать более 15 тысяч человек

Такое решение было принято на заседании правительства.

Как отмечается, общая численность призывников составит 15 190 человек.

Максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской.

Расходы на призыв планируются в размере 54 млн гривен.

На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья украинцев мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Как неоднократно сообщалось, призыв проходит не так гладко как хотелось бы. Несмотря на заверения Генштаба , эксперты утверждали, что призыв выполняется всего на 70%.