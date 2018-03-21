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Весеннее пополнение: на Украине планируют призвать более 15 тысяч человек
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Весеннее пополнение: на Украине планируют призвать более 15 тысяч человек 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Такое решение было принято на заседании правительства.
Как отмечается, общая численность призывников составит 15 190 человек.
Максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской.
Расходы на призыв планируются в размере 54 млн гривен.
На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья украинцев мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Как неоднократно сообщалось, призыв проходит не так гладко как хотелось бы. Несмотря на заверения Генштаба, эксперты утверждали, что призыв выполняется всего на 70%.
В мае этого 2017 года на Украине объявили о создании Единой базы военнообязанных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет, благодаря которой военные комиссары смогут найти уклонистов, как только они, к примеру, устроятся на работу.
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