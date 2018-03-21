Савченко обжаловала в суде свое исключение из комитета по нацбезопасности

Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

"Сегодня мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны. Отмечу, что постановление, которое депутаты проголосовали на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют. Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", — написала Савченко в среду на своей странице в Facebook.