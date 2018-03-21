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Савченко обжаловала в суде свое исключение из комитета по нацбезопасности
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Савченко обжаловала в суде свое исключение из комитета по нацбезопасности 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко подала иск в суд, требует признать незаконным решение об исключении ее из комитета парламента по национальной безопасности и обороне.
Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
"Сегодня мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны. Отмечу, что постановление, которое депутаты проголосовали на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют. Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", — написала Савченко в среду на своей странице в Facebook.
Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.
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