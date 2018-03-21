Милонов обратится в ЕСПЧ из-за срыва выборов президента России на Украине

"Этот акт агрессии и попрания законов обязан получить правовую оценку ЕСПЧ. При всей своей русофобии, Европа не сможет закрыть глаза на этот беспредел", — цитируется пресс-служба Милонова.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время он связывается с российскими гражданами, которые находились 18 марта на территории Украины, для составления наиболее полного искового заявления.

"Люди пережили шоковое состояние, унижения со стороны обезумевшей толпы украинских националистов… Возмутительно, что этот шабаш проходил на Украине с молчаливого согласия и даже одобрения органов правопорядка", — подчеркивает Милонов.

По его мнению, Европейский суд обязан наказать Украину и взыскать с нее миллионы евро штрафов.

"Этот шаг, без преувеличения, можно назвать попранием базовых принципов прав человека. Украинское государство заблокировало российские диппредставительства на своей территории и не позволило нашим согражданам проголосовать на выборах главы государства. Это, фактически, является актом террора и запугивания как национальных меньшинств, так и нескрываемым уничтожением самых базовых прав человека", — заявил он.