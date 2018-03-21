BusinessViews: Как будет выглядеть Украина, если сравнить ее экономику с Африкой

Мы решили сделать подборку отрезвляющих сравнений, которые должны вывести тебя из зоны комфорта и развеять популярный миф о том, что Украина находится не в таком уж плохом экономическом положении.

Украина — лучшая страна в мире, если не принимать во внимание экономику. По размеру благосостояния мы самая бедная страна Европы. Но, может, это не так и плохо — быть последней экономикой в процветающей Европе?

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп встретился с президентом африканской страны Руанда . А с Порошенко не встретился. Мы решили понять, почему лидер США предпочел увидеться с главой бедной африканской страны, а не самой большой европейской.

Мы подготовили удобные сравнения Украины с самым бедным регионом мира. Давай посмотрим, какое место мы занимаем в неразвитой Африке.

Суды покрывают коррупционеров, силовики отжимают бизнес, власть потихоньку раскручивает инфляцию…

…элита связана кумовством, закон служит этой элите — в детстве ты мог читать такое в энциклопедиях о бедных странах Африки. Но сейчас это об Украине.

Мы знаем, что сейчас сотни гневных поклонников власти кинутся доказывать обратное. Давай, поищи в их комментариях пример того, что за последние несколько лет посадили хоть одного регионала или высокопоставленного коррупционера — мы подождём.

Аргументов не сравнивать Украину со странами Африки нет. Поэтому если тебя интересует, насколько низко опустилась Украина, мы подготовили удобный гид — сравнили Украину с африканскими странами.

Оказалось, что по некоторым экономическим показателям Украина впереди них, но многие показатели удручают, даже если сравнивать Украину с этим очень бедным и отсталым регионом.

Украина — экономически сильная африканская страна

В Африке 62 государства и зависимых территорий. Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи.

график Африка-Украина

А если взять страны, сопоставимые с Украиной по населению, и посчитать ВВП на человека, то нас опережают три государства самого бедного региона на планете.

график

Но не надо забывать, что тот же Алжир выбился в лидеры благодаря большим запасам нефти и газа, так что в значительной степени алжирское благосостояние сформировано природными ископаемыми. Хотя есть страны, экономику которых не спасло наличие огромных природных запасов. Например, Венесуэла имеет огромные запасы нефти и самую несчастную экономику в мире. Украина, кстати, тоже имеет огромные запасы природного газа, и раньше экспортировала свой газ, однако последние два десятка лет покупала газ за рубежом.

Но мы отвлеклись. Экономика каких самых бедных стран конкурирует с нашей по скорости роста?

Но нас быстро догоняют бедные страны

В мире очень серьезная конкуренция, экономики наших африканских конкурентов растут быстро, и с темпами роста в 2,3% Украина занимает неприглядное место в мире даже если сравнивать с Африкой. Более бедные государства — Эфиопия , Кот-д"Ивуар или Сенегал — развиваются быстрее Украины.

график

Украинцы могут поискать работу в Нигерии , а наиболее талантливые — устроиться работать на Маврикий или в Габон

Во многих африканских странах зарплата выше, чем в Украине.

Египет и Нигерия привлекательнее для инвесторов, чем Украина

Наверняка ты сам хоть раз в жизни инвестировал в Египет — в Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

Жители Габона и Ботсваны откладывают больше, чем украинцы

Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.

И обе страны продают сырье

У обеих стран лидирующие экспортные продукты — это металлы.

Но если из сложных продуктов с высокой добавленной стоимостью Южная Африка поставляет миру транспорт, то Украина обеспечивает планету едой. Быть производителем еды — это важная роль. Но надо понимать, что еды в мире в общем-то достаточно, а если ее будет мало, генетически модифицированные посевы обеспечат урожай, и засеять ими можно чуть ли не любую страну, в которой достаточно полей. Так что голодать планета будет разве что в случае глобальной катастрофы, когда производить еду будет вообще некому. А вот собирать машины может не каждая страна, для этого нужны более серьезные технологии и специалисты. ЮАР машины собирает, Украина — нет.

Открывать бизнес в Украине так же легко, как… в Африке

Марокканские пустыни привлекательнее для туристов, чем украинские Карпаты

Половину доходов украинцы тратят на еду — как в Кении

Только в одной стране Африки запрещено продавать землю

В Украине, как и в Африке, нет 4G Смартфоны доступны только четверти населения

Некоторые африканские страны борются с коррупцией лучше, чем Украина

Почти все сферы экономики страдают от необузданной коррупции. Развито кумовство, бюрократия и невозможность строить долговременные планы сдерживают инвесторов. Сообщается, что правительство не ведет борьбу с коррупцией. Государство нацелено на борьбу только с мелкой коррупцией, а компании чиновников не соблюдают закон.

Только что вы прочитали предисловие к отчету о коррупции в Марокко . Марокко на 80 месте в рейтинге восприятия коррупции. Украина — на 142.

Суды покрывают коррупционеров

В 2016 году по обвинению в коррупции в тюрьму сели всего лишь 284 человека.

Как и в Африку, в Украину не хочет приходить крупный иностранный бизнес

Ботсвана — в два раза более процветающая страна, чем Украина

Один из многочисленных рейтингов, которые оценивают страны по уровню развития — рейтинг процветания. Он учитывает, кроме материальных показателей, качество государственного управления, личную свободу, безопасность, ситуацию со здравоохранением, образованием, экологией, социальным капиталом. Это те стороны нашей жизни, которые делают нас более или менее счастливыми и довольными жизнью.

Украина находится на 112 месте в рейтинге процветания. Ботсвана — на 63. Ботсвана выигрывает у Украины почти по всем показателям, в том числе по качеству бизнес-окружения и даже здравоохранения.

Протесты против коррупции уже давно собирают меньше участников, чем марш национальных дружин на Крещатике. Поиски 132 тысяч гривен на «Новой Почте» не вызывают удивления — даже если учитывать, что 146 миллиардов гривен убытков «Привата» государство много лет упорно не замечало.

И если в 2018 году экономика Украины вырастет на 3% — это будет не шаг вперед и даже не топтание на месте. Потому что экономики стран Африки вырастут еще больше.

Сделать бедную страну государством с процветающей экономикой может только… экономика. Экономическая свобода — один из драйверов роста своего благосостояния. И именно с экономической свободой в Украине все очень плохо — наша страна худшая в Европе и занимает 150 место в мире. Поклацай график ниже, он показывает уровень экономической свободы в Украине, Уганде и Ботсване.

С такими показателями — коррупции, экономической свободы, зарплат, качества дорог, инфляции — Украине ближе Африканский союз, а не Европейский.

Мы подготовили эту публикацию не для того, чтобы обидеть твои чувства. А для того, чтобы ты понял, насколько коррупция тормозит развитие твоей страны. И чтобы ты понимал, что лично для тебя как гражданина значит то, что власть уже 4 года готовится к старту борьбы с коррупцией.

Мы знаем, что ты уже занес руки, чтобы написать гневный комментарий под этой статьей, или уже это сделал. Но Украина — не самая экономически развитая страна. И первый шаг к решению проблемы — ее осознание. Поэтому мы подготовили эти не очень приятные, но понятные сравнения: взяли не самый развитый регион мира и сравнили Украину, самую бедную страну в Европе, именно с ним.

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