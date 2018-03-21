Тарута: В деле Савченко власть очередной раз наступает на грабли

По мнению депутата, от всей этой шумихи выиграет только Савченко, рейтинг и узнаваемость которой поднимется на фоне громкого скандала. «Власть очередной раз наступает на грабли, которые бьют ее по голове», — сказал он. Предполагалось, что вчера генпрокурор Юрий Луценко продемонстрирует в парламенте видео доказательства « покушения бывшей летчицы на купол Верховной Рады », но генпрокурор в парламент не прибыл.

Вместо этого сама Савченко дала пресс-конференцию перед журналистами в кулуарах Верховной Рады, на которой нанесла удар на упреждение. То есть рассказала все, что будет рассказывать о ней Луценко, но только в своей интерпретации.

В частности она заявила, что получала предупреждения о готовящихся покушениях на ее жизнь по указанию с Банковой. Она призналась, что действительно занималась перевозкой оружия через линию разграничения на территорию, подконтрольную Украине , но делала это с целью идентификации оружия, так как у нее есть подозрения, что это вооружение с взорвавшихся военных складов в Украине.

Савченко также призналась, что вела разговоры о военном перевороте и терактах, но это было провокацией власти.