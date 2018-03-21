Тарута: В деле Савченко власть очередной раз наступает на грабли 

«Никаких документов Генеральная прокуратура еще никому не предала. Информацию, как и большинство депутатов, я получаю из средств массовой информации, из которых не понятно, виновна Надежда Савченко или нет. Что это — игра или преступление Савченко», — заявил в интервью каналу NewsOne депутат Сергей Тарута.
По мнению депутата, от всей этой шумихи выиграет только Савченко, рейтинг и узнаваемость которой поднимется на фоне громкого скандала. «Власть очередной раз наступает на грабли, которые бьют ее по голове», — сказал он. Предполагалось, что вчера генпрокурор Юрий Луценко продемонстрирует в парламенте видео доказательства « покушения бывшей летчицы на купол Верховной Рады», но генпрокурор в парламент не прибыл.
Вместо этого сама Савченко дала пресс-конференцию перед журналистами в кулуарах Верховной Рады, на которой нанесла удар на упреждение. То есть рассказала все, что будет рассказывать о ней Луценко, но только в своей интерпретации.
В частности она заявила, что получала предупреждения о готовящихся покушениях на ее жизнь по указанию с Банковой. Она призналась, что действительно занималась перевозкой оружия через линию разграничения на территорию, подконтрольную Украине, но делала это с целью идентификации оружия, так как у нее есть подозрения, что это вооружение с взорвавшихся военных складов в Украине.
Савченко также призналась, что вела разговоры о военном перевороте и терактах, но это было провокацией власти.