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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс 100 бойцов «Правого сектора»
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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс 100 бойцов «Правого сектора» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила прибытие к линии соприкосновения в Донбассе бойцов запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор», заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"По информации нашей разведки, для усиления подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Валуйское прибыли боевики «Правого сектора» — около 100 человек", — сказал Марочко.
"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года «Правый сектор» был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
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