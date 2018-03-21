В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс 100 бойцов «Правого сектора»

ЛУГАНСК , 21 мар — РИА Новости . Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила прибытие к линии соприкосновения в Донбассе бойцов запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» , заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко "По информации нашей разведки, для усиления подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Валуйское прибыли боевики «Правого сектора» — около 100 человек", — сказал Марочко. "Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины . В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года «Правый сектор» был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.