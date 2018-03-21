На Украине ввели «диктаторские законы» Януковича

На Украине ввели норму из «диктаторских законов» Януковича

Распоряжение рекомендует полиции области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий, запретив участие в них людей в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица, сообщает «Страна.ua».

«Это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами», — заявил закарпатский губернатор. По мнению Москаля, ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия, «прячут лица» от украинцев и «прикрываются патриотическими лозунгами», ненормальна.

Между тем, это же было предложено во времена последних месяцев президентства Виктора Януковича среди так называемых «диктаторских законов 16 января 2014 года». Об этом напомнил военный аналитик Борис Рожин в своем блоге.

Он отметил, что на Украине в последнее время нередко пытаются реализовать «диктаторские законы», за которые был жестоко раскритикован Янукович. Рожин собрал мнения пользователей украинского сегмента Facebook, которые раскритиковали многие законопроекты, предложенные нынешней Радой — депутатами, выступавшими против пакета законов 16 января 2014 года «диктаторским».

В частности, «диктаторским» пользователи соцсетей назвали закон о праве СБУ закрывать сайты без суда.