На Украине ввели «диктаторские законы» Януковича

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий; между тем, когда экс-президент Украины Виктор Янукович предложил то же самое, его назвали «диктатором».
Распоряжение рекомендует полиции области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий, запретив участие в них людей в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица, сообщает «Страна.ua».
По мнению Москаля, ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия, «прячут лица» от украинцев и «прикрываются патриотическими лозунгами», ненормальна.
«Это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами», — заявил закарпатский губернатор.
Между тем, это же было предложено во времена последних месяцев президентства Виктора Януковича среди так называемых «диктаторских законов 16 января 2014 года». Об этом напомнил военный аналитик Борис Рожин в своем блоге.
Он отметил, что на Украине в последнее время нередко пытаются реализовать «диктаторские законы», за которые был жестоко раскритикован Янукович. Рожин собрал мнения пользователей украинского сегмента Facebook, которые раскритиковали многие законопроекты, предложенные нынешней Радой — депутатами, выступавшими против пакета законов 16 января 2014 года «диктаторским».
В частности, «диктаторским» пользователи соцсетей назвали закон о праве СБУ закрывать сайты без суда.
Принятые 16 января 2014 года в разгар протестных акций законы были отменены Верховной радой Украины 28 января того же года. Эти законы должны были ужесточить ответственность за нарушения в ходе массовых акций.