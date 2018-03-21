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Вилкул: Масло и мясо на Украине стали роскошью
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Вилкул: Масло и мясо на Украине стали роскошью 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Некоторые продукты, которые еще пять лет назад присутствовали в потребительской корзине украинцев, превратились в роскошь. Начало нынешнего года показало, что даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года такие продукты как мясо, яйца, сливочное масло, сыр подорожали на 30-50%», — заявил на заседании Верховной Рады депутат от фракции «Оппоблок» Александр Вилкул.
Связано такое резкое подорожание основных продуктов питания, по мнению депутата, с тем, что правительство полностью отстранилось от регулирования цен на рынке продуктов питания.
«Те экономические реформы, которые проводят власти Украины, фактически превратились в социальные эксперименты над населением. Решение отменить госрегулирование цен считаю преступным», — заявил Вилкул. С таким мнением согласен и глава Нацсовета НБУ Богдан Данилишин.
«Акцентирую внимание на пересмотре политики ценообразования на продукты питания. Целесообразно ввести пониженную ставку НДС на продукцию пищевой промышленности и установить, по аналогии с ЕС, максимальные торговые наценки. Которые не должны превышать 15% от цены производителя», — заявлял ранее Данилишин на заседании Кабинета Министров.
К таким выводам его подтолкнули данные Госстата об инфляции в Украине за два месяца 2018 года, которые не позволят, несмотря на усилия Нацбанка по ее сдерживанию (повышение учетной ставки, под которую НБУ кредитует банки, с 14,5% до 17% годовых), выйти на запланированные Кабмином 8% за год.
Экономический эксперт Александр Охрименко наоборот считает, что инфляцию регулированием не сдержать. «Инфляция от того что производство почти не растет. А на уменьшение НДС власть не согласится, потому что это основной источник пополнения бюджета», — сказал эксперт изданию «Сегодня».
Напомним, что в 2016 году было отменено государственное регулирование цен на все продукты питания в Украине. Рост цен, который последовал за этим, не компенсировало даже повышение средней заработной платы.
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