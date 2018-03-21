Киев прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией

Решение было принято без обсуждения.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией предусматривала, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Ранее украинский МИД подготовил предложения для президента страны Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе между Москвой и Киевом.