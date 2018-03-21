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Киев прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией
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Киев прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Украинское правительство одобрило постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Решение было принято без обсуждения.
«Принято единогласно», — сказал премьер Украины Владимир Гройсман после вынесения вопроса на голосование, передает РИА «Новости».
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и Россией предусматривала, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Ранее украинский МИД подготовил предложения для президента страны Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе между Москвой и Киевом.
При этом еще в январе украинские власти наотрез отказывались разрывать этот договор, поскольку, как говорил депутат Госдумы Константин Затулин, украинские власти считали выгодным его существование.
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