Запрос на «другого»: начало президентской кампании в Украине положено

То есть доверием не пользуется вообще никто. Отчуждение народа от власти приобрело форму тяжелого хронического кризиса. И никакие предвыборные программы дела не исправят, поскольку за 20 с лишним лет существования украинского государства его граждане слышали колоссальное количество обещаний и отдавали свои голоса тем, кто звучал наиболее убедительно. А сулили им золотые горы — обуздать аппетиты олигархов, победить коррупцию и бедность, навести порядок в сфере ЖКХ, привести страну в Европу.

В нищем государстве, где непомерная нагрузка на рядовых граждан с каждым днем только растет, а условия их жизни не без помощи западных кураторов, следящих за ходом экономических реформ, можно без околичностей охарактеризовать как скотские, любые слова обесценены. Обещаниям больше не верят, а примелькавшиеся за долгие годы фигуры на политической авансцене, вызывают глубочайшее отвращение, поскольку их всех ассоциируют с ложью, обманутыми ожиданиями, постыдной бедностью, отсутствием порядка и разгулом криминала, с продолжающимся развалом страны.

Естественно, что народ хотел бы видеть новые лица, но не такие, которые просто механически придут на смену старым. Нужна абсолютно новая риторика, чтобы преодолеть девальвацию политических смыслов, необходим человек с совершенно иной системой ценностных координат. Конечно, можно попытаться чуть освежить и устоявшийся идеологический ассортимент, и даже более того, эти попытки наверняка окажутся успешными, поскольку значительное число украинцев и сегодня продолжают с надеждой смотреть на Запад, считая, что именно там находится их будущее.

В этом политическом вакууме, в котором вся публичная политика оказалась помножена на ноль, западные партнеры Украины — США ЕС — будут в состоянии необычайно легко предложить своего кандидата в президенты, сделать его образ привлекательным с помощью ведущих медиа страны и обеспечить ему таким образом победу на предстоящих президентских выборах. Выбор может пасть вообще на кого угодно, лишь бы это не был человек из старой колоды — на того же Вакарчука или вообще никому не известную фигуру. Это не имеет никакого значения. В атмосфере всеобщей усталости от лживой и позорной политической мишуры становятся возможны абсолютно любые варианты.

порошенко флаг сша украины

Но, сумев поставить свою креатуру, Запад не изменит ничего по сути. Разве тот же Порошенко пытается вывести Украину из-под внешнего управления? Вовсе нет. Он и его окружение, конечно, не в полной мере выполняют пожелания партнеров, но лишь потому, что иногда требования Америки, МВФ или ЕС либо ущемляют их личные интересы, либо же отдают себе отчет в том, что, если реализовывать предложенный план реформирования, строго следуя графику — то итогом могут стать повсеместные голодные бунты.

Если привести фигуру со стороны, то она едва ли сумеет управиться с делами лучше, чем те, кто, находясь у власти на тех или иных позициях много лет, хоть как-то разбираются в деле управления. Исключать вероятность того, что Вашингтон или Брюссель посадят в кресло президента полностью управляемую ими кандидатуру, явившуюся как бы из ниоткуда, я бы не стал, но едва ли такая ротация окажется успешной. Проблема вообще не в персоналиях. При том наборе идей, которыми сформирована нынешняя Украина, самый профессиональный и честный управленец обречен на провал. В политике Украины сложился прочный консенсус по основным вопросам, связанным с существованием и развитием государства. Определен евроатлантический вектор движения, Москва названа врагом и агрессором, украинизация всех сфер жизни, начиная с образования и заканчивая бытом, стала главной государственной задачей.

По всей вероятности, в пределах этой доктрины, которую ведущие политические силы даже не думают оспаривать, движение вперед вообще невозможно — только распад и деградация. Проблему кандидатуры можно решить при помощи технологий и посредством нажима, но пока сохраняются выработанные подходы, Украина будет продолжать нарезать круги, приближая момент окончательного погружения в хаос и мрак.

Мне все же кажется, что развал страны, которая худо-бедно просуществовала четверть века, еще можно предотвратить, но не путем замены ключевых фигур на руководящих постах. Смена декораций не даст ровным счетом ничего. Нужна новая идеология государственного строительства, которая бы опиралась не на ненависть и размежевание, не на отрицании собственной идентичности и попытках вывести какую-то совершенно другую, а на спокойном понимании, что Украина — это не антироссия, не антиссср. Она является неотъемлемой частью великой государственной и культурной русско-украинской традиции, которую не следует изгонять за порог, поскольку, как показывает ход событий, это прямой путь к гибели.