Имейте в виду, что однажды с украинскими либералами, и тем более с их неонацистскими товарищами, произойдёт ровно то же самое, что и с нашими на минувших выборах.
Потому что на Украине, верьте, живут разумные люди, и они в большинстве. Они в большинстве.
Неизбежно случится тот день, когда Божена, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, профессор Либединский, конник Невзоров, метростроец Глуховский, сын Карла Сванидзе, и прочие примкнувшие к ним товарищи, горестно воскликнут: «О, дремучее украинское быдло! как мы ошиблись в тебе!»
Дайте украинцам немного действительной свободы — и вы не узнаете Украины.
Украина — это не «Правый сектор», не ублюдки из тербатов, не Порошенко, не их певчая и писучая интеллигенция, и не Майдан.
У нас такого же добра — навалом. Они у нас столь же грозно шумят и так же таращат глаза, что создаётся ощущение — они большинство.
Тем временем, если на три ступеньки выше подняться — их вообще не разглядеть на фоне остального народа. И там — то же самое.
Украина, соберись, родная. Гони их к чёрту.
Источник: Блог Захара Прилепина