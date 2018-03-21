Дайте украинцам немного действительной свободы

Имейте в виду, что однажды с украинскими либералами, и тем более с их неонацистскими товарищами, произойдёт ровно то же самое, что и с нашими на минувших выборах.

Потому что на Украине , верьте, живут разумные люди, и они в большинстве. Они в большинстве.

Неизбежно случится тот день, когда Божена, Андрей Макаревич Виктор Шендерович , профессор Либединский, конник Невзоров, метростроец Глуховский, сын Карла Сванидзе, и прочие примкнувшие к ним товарищи, горестно воскликнут: «О, дремучее украинское быдло! как мы ошиблись в тебе!»

Дайте украинцам немного действительной свободы — и вы не узнаете Украины.

Украина — это не «Правый сектор», не ублюдки из тербатов, не Порошенко, не их певчая и писучая интеллигенция, и не Майдан.

У нас такого же добра — навалом. Они у нас столь же грозно шумят и так же таращат глаза, что создаётся ощущение — они большинство.

Тем временем, если на три ступеньки выше подняться — их вообще не разглядеть на фоне остального народа. И там — то же самое.

Украина, соберись, родная. Гони их к чёрту.