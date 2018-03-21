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Дайте украинцам немного действительной свободы
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Дайте украинцам немного действительной свободы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Имейте в виду, что однажды с украинскими либералами, и тем более с их неонацистскими товарищами, произойдёт ровно то же самое, что и с нашими на минувших выборах.
Потому что на Украине, верьте, живут разумные люди, и они в большинстве. Они в большинстве.
Неизбежно случится тот день, когда Божена, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, профессор Либединский, конник Невзоров, метростроец Глуховский, сын Карла Сванидзе, и прочие примкнувшие к ним товарищи, горестно воскликнут: «О, дремучее украинское быдло! как мы ошиблись в тебе!»
Дайте украинцам немного действительной свободы — и вы не узнаете Украины.
Украина — это не «Правый сектор», не ублюдки из тербатов, не Порошенко, не их певчая и писучая интеллигенция, и не Майдан.
У нас такого же добра — навалом. Они у нас столь же грозно шумят и так же таращат глаза, что создаётся ощущение — они большинство.
Тем временем, если на три ступеньки выше подняться — их вообще не разглядеть на фоне остального народа. И там — то же самое.
Украина, соберись, родная. Гони их к чёрту.
Источник: Блог Захара Прилепина
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