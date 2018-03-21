Порошенко идёт ва-банк

Во-первых, уже была раскручена история с Рубаном (хоть какие-то, но доказательства). Во-вторых, на связку Медведчук-Тимошенко Рубан выводил значительно надёжнее, чем Савченко. Он, по крайней мере, когда-то в «Украинском выборе» вроде бы состоял (или с ним сотрудничал). Надежду же просто впихнули в парламент по списку тимошенковской «Батькивщины», а потом, когда стало ясно, что особенности психической организации героя Украины не позволяют её эффективно использовать, так же быстро из фракции исключили.

В-третьих, хоть Савченко и говорила периодически разные гадости про Порошенко, но кто их сейчас на Украине не говорит? Петра Алексеевича клеймят позором и нехорошими словами уже даже статусные западные политики. Савченко же ни авторитетом, ни поддержкой, ни на Украине, ни за её пределами не пользовалась. На пике своей популярности она собирала митинги человек по сто, из которых половина её превозносила, а вторая половина в неё плевала. СМИ о ней давно забыли. Бесконечные повторения одних и тех же фраз просто надоели.

В-четвёртых наезд власти на Савченко давал ей шанс, на волне ненависти к Порошенко захватить место формального уличного лидера, с которого только что удалось сбить Саакашвили. В-пятых, как и следовало ожидать, Савченко немедленно заявила, что Администрация Порошенко заказала её убийство. Теперь её может убить кто угодно — ответственность всё равно ляжет на Порошенко. Если убийство Савченко сразу по её прибытии на Украину власти могли легко повесить на Путина (мол, якобы помиловал, но дотянулся), то после того, как сама же украинская власть обвинила Савченко в том, что она «агент ФСБ » в любом эксцессе с Савченко украинская общественность обвинит Порошенко. Если её даже удастся упечь в тюрьму, это не только не снизит риск, но увеличит его. Она будет привлекать внимание, как жертва ненавистного режима, а любая болезнь или травма будут рассматриваться, как покушение на её жизнь, организованное Порошенко.

Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден «Золотой Звезды»

Я задавался вопросом, зачем Пётр Алексеевич сам дестабилизирует ситуацию, если ему надо тихо и спокойно досидеть до выборов, гася любые попытки оппозиции выйти на открытое противостояние? Затем, при помощи админресурса, попытаться правильно посчитать голоса. Понятно было, что за него не проголосуют, но при возможности официально огласить нужный результат это не должно было волновать Порошенко.

И тут Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты социологического исследования, относительно предпочтений населения в случае проведения парламентских и президентских выборов. Нас в этом исследовании интересуют результаты самого Порошенко и представляющего его в парламенте Блока Петра Порошенко (БПП).

БПП, с результатом в 6,6% оказался на шестом месте, на грани прохождения в Раду, в одной группе риска с «Самопомощью» (6%) и «Свободой» (5,8%). Это если принимать во внимание голоса тех, кто чётко решил прийти на выборы. Потому, что общий рейтинг ещё хуже. Из всех граждан, имеющих право голоса БПП готовы поддержать только 2,7%. Поскольку же предвыборная агитация ещё не начиналась, так как до очередных парламентских выборов больше года, то парламентской опоре президента есть куда падать.

Ещё хуже обстоит ситуация с президентским рейтингом Порошенко. До сих пор (последний опрос проводился в декабре 2017 года), уступая Тимошенко первое место, Порошенко всё же удерживал за собой твёрдое второе, а разрыв был не так велик, чтобы его невозможно было ликвидировать при помощи фальсификаций. В феврале 2018 года Порошенко обвалился сразу на четвёртое место, отстав от Тимошенко в 2,5 раза (9,8% против 24,6%). Причём обогнали его такие маргинальные политики, как Ляшко (15,5%) и Гриценко (12,5%). Более того, в затылок Петру Алексеевичу дышат Бойко (9,7%) и даже Рабинович (9,5%). Разрыв с последними двумя находится в рамках статистической погрешности, так что в реальности Порошенко может оказаться даже не четвёртым, а шестым по рейтингу.

Эти данные не дают Порошенко никаких шансов на выборах. Такие разрывы не ликвидируются никакими усилиями, хотя бы потому, что, зная эти данные, админресурс начинает работать против Порошенко или саботировать его указания.

Получается, что ни срочные, ни досрочные, ни парламентские, ни президентские выборы не могут устроить Порошенко. Он их наверняка проигрывает сейчас и с ещё большей вероятностью проиграет весной 2019 года. Смысл тянуть время исчезает. Теперь государственный переворот не так нужен оппонентам Порошенко (они, в принципе, могут и потерпеть, хоть очень не хочется), как ему самому. Удержать власть он может только силовым путём.

И здесь ему ничего не даёт арест Рубана. Даже, если его удастся заставить дать нужные показания и начать раскручивать связку Медведчук-Тимошенко, на это понадобится время и толковое юридическое сопровождение. Это не те люди, которых можно просто закрыть, потому что из кого-то выбили против них показания.

Более того, почувствовав опасность в связи с делом Рубана, оппонирующая Порошенко команда, группирующаяся вокруг Тимошенко и Коломойского, уже предприняла ответные шаги. На экранах принадлежащего Игорю Валерьевичу канала «1+1» 18 марта появился уже полузабытый беглый олигарх Онищенко, давший в эфир пару-тройку ничего не значащих, записанных на диктофон фраз, произнесённых голосом, похожим на голос Порошенко. При этом бравшая интервью журналистка заявила, что за кадром она имела возможность прослушать плёнки более подробно и информация, записанная на них, имеет общественное значение, а речь идёт о финансовых махинациях и экономических преступлениях, совершавшихся по поручению Порошенко. Петру Алексеевичу показали, что Юлия Владимировна и её команда не планируют выступать в качестве покорных безответных жертв. Они и сами могут укусить так, что мало не покажется.

Суд над М. Саакашвили в Киеве

Понятно, что в условиях публичного обмена компроматом, рейтинг Порошенко будет валиться дальше. Более того, Тимошенко получит поддержку от остального олигархата, прекрасно понимающего, что, если дать Петру Алексеевичу возможность расправиться с одним политическим оппонентом, то следом луценковская прокуратура придёт за остальными.

Единственный шанс на использование против Тимошенко репрессий появляется у Порошенко в том случае, если удастся связать её не просто с подготовкой насильственного свержения власти Порошенко, но в союзе с нацистскими радикалами.

Убрать Порошенко от власти сегодня на Украине мечтают практически все и олигархи в данном случае не исключение (за исключением разве что Ахметова). Но и они обоснованно боятся, что на смену вору придут нацистские бандиты. Народ боится настоящей войны, олигархи — экспроприации остатков своей собственности в пользу радикалов. Поэтому, если Порошенко применит силу не просто против Тимошенко, а против тимошенковско-нацистской опасности, то у него есть шанс получить если не поддержку, то, как минимум нейтралитет части общества. Этот шанс меньше, чем он думает (об этом ниже), но он есть.

Савченко — идеальный кандидат на олицетворение связи Тимошенко с олигархами. В добровольческих батальонах она служила (перешла туда из Вооружённых сил). Высказывания её всегда были достаточно радикальны, а с системными политическими силами она не уживалась. Если ей не удастся собрать в свою поддержку сотню-другую каких-нибудь героев АТО, которых на Украине давно никто не отличает от системных нацистов, то власть может организовать их сама. На деле авторитетом в этой среде Савченко не пользуется, поэтому у Порошенко не опасаются, что она сможет послужить реальной точкой сборки силовой компоненты оппозиции. К тому же Савченко ненавидит Тимошенко не меньше, чем Порошенко (вообще трудно сказать относится ли она нормально хоть к кому-нибудь). Для пропаганды же она сразу является и депутатом, пришедшим в парламент во главе списка тимошенковской «Батькивщины», и подругой нацистов, и агентом ФСБ, и кем угодно ещё. То есть, её можно использовать как пугало для воздействия на самые разные слои и социальные группы населения Украины.

Конечно, это крайне авантюрная и рискованная операция. Пытаясь «раскрыть» фэйковый заговор, можно спровоцировать настоящий — Савченко была права, когда говорила, что 90% населения мечтают перестрелять всех представителей этой власти. Кроме того, часть олигархата, которую Порошенко рассчитывает нейтрализовать или перетянуть на свою сторону (вместе с их финансовыми, медийными и силовыми возможностями), вполне может решить, что силовое свержение Порошенко грозит им меньшими опасностями, чем его победа над «заговорщиками».

Порошенко надеется испугать олигархат и системных политиков угрозой прихода к власти крайне правых, альтернативой которой является распад страны. Но почему их должен пугать распад страны? В последние полгода о неизбежности распада Украины активно говорят уже в политически ангажированных украинских экспертных кругах. А украинские эксперты (ни майданные, ни антимайданные) никогда не говорят вслух того, что не желали бы слышать олигархи. Следовательно, олигархат морально уже готов к распаду Украины и должен просчитывать бонусы, которые из этого можно выжать. Просчитаем и мы.

Развитие ситуации в Киеве

Сегодняшняя центральная власть, в условиях хронического дефицита ресурсов, обречена на попытки раскулачивания олигархических кланов (хотя бы даже в своих собственных интересах, поскольку интересы страны там давно никого не волнуют). То есть, нет никакой разницы будет ли сидеть на Банковой Порошенко, Тимошенко или кто-то другой — давление на олигархат не ослабеет. При этом, центральная власть не способна ни защитить интересы украинских олигархов на международной арене, ни стабилизировать обстановку внутри страны, ни обеспечить их поддержку за счёт государственного бюджета, ни получить кредиты. В ней нет никакого смысла, наоборот, она опасна. Единственная причина, по которой олигархат мирится с ней — опасение потерять политическую власть, в случае, если территории Украины войдут в состав соседних государств.

Но, за последние четыре года украинские олигархи могли уже убедиться, что никто из соседей не горит особым желанием взваливать на себя ответственность за судьбу разграбленных ими территорий и доведённого до нищеты и отчаянья населения. Поэтому возможность надёжно закрепив за собой свои вотчины (в рамках отдельных областей или даже их конгломератов), оставив формальной центральной власти только внешнее представительство и управление несколькими, депрессивными, даже по украинским меркам, и абсолютно бесперспективным в плане грабежа, регионами, можно относительно неплохо, опять-таки по украинским меркам, устроиться.

Слабая постпорошенковская власть будет обеспечивать международную легитимность якобы сохранившегося украинского государства, а большая свобода рук, полученная де-факто суверенными владельцами отдельных регионов, позволит им без оглядки на Киев организовывать экономическое взаимодействие с наиболее выгодными для них иностранными партнёрами. В том числе и с Россией

Конечно, организовать такую конфедерацию олигархических бароний достаточно сложно, а в условиях Украины в принципе невозможно без распространения гражданской войны на незатронутые пока ею территории. Но так же, как Порошенко некуда отступать в связи с обвальным падением его рейтингов, у олигархата тоже выбор невелик — либо ждать своей очереди на заклание, либо попытаться сепарироваться от Киева и выжить в рамках отдельного феодального владения.

Порошенко луценко целует флаг

Как известно, ни один план никогда не реализуется полностью в том виде, в каком родился. К тому же интеллектуальный уровень украинских политиков и экспертного сообщества в принципе не позволяет разрабатывать стройные стратегические планы, рассчитанные на месяцы, а то и годы, последовательной реализации. Всё, на что способна киевская элита — цепь тактических шагов, продиктованных сиюминутными интересами, опасностями и потребностями. Поэтому трудно ожидать продуманных и скоординированных действий даже тех общественных групп, которые вроде бы в этом заинтересованы.

Тем не менее, имеющиеся социологические данные (независимо, кстати, от их абсолютной корректности) диктуют противостоящим политическим группировкам как характер, так и вектор действий. Причём больше шансов на победу будет у того, кто будет действовать динамичнее (оппоненты просто не будут успевать реагировать). Главное же, что во всех вариантах украинское государство движется к окончательному коллапсу. От конкретных действий отдельных политиков зависит только скорость этого движения, а также то, насколько большой кровью будет сопровождаться коллапс государственности и в каких конкретно формах он будет проходить.

Мы видим, как быстро в последние месяцы растёт градус противостояния украинских элит. В какой-то момент у кого-то нервы не выдержат и борьба перейдёт в открытую фазу, вслед за которой почти сразу (а в некоторых вариантах и одновременно с ней) наступает силовая фаза.

Предпоследний шаг к абсолютной дестабилизации Порошенко сделал, когда его силовики начали «раскрывать заговоры». Неформальный ответ уже последовал. Из него ясно, что добром его оппоненты не сдадутся. Дальше дело за малым — совершить последний шаг и приступить к «подавлению заговора» и «наказанию заговорщиков». Как только он будет сделан исчезнет последний призрачный шанс на сохранение текущего формата государственности.