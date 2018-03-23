На главреда читинского «Московского комсомольца» завели уголовное дело из-за фото с флагом Украины

Дело возбудили по части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, с использованием интернет), сообщается на сайте

регионального управления Следственного комитета . Там не указывают имени подозреваемого, но следователи 23 марта подтвердили изданию

"Чита.ру" , что речь идет о Сергиенко.

По данным следствия, он в течение 2016-2017 годов размещал на своей странице в одной из социальных сетей «высказывания, направленные на возбуждение национальной вражды в отношении группы людей определенной национальности». Материалы следователям предоставили сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального УМВД

Предположительно, расследование началось после того, как журналист разместил в соцсети свое фото с флагом Украины в руках, сообщает

"Сибирь. Реалии"

со ссылкой на коллег Сергиенко из читинской редакции «МК».

Фотография, сделанная в августе 2015 года, удалена из сети, но ее копии сохранили некоторые интернет-пользователи. На снимке Сергиенко изображен на Титовской сопке возле Читы с флагом Украины в левой руке, правой рукой он делает жест Виктории (свободы). «Сегодня я занял одну из господствующих высот и поднял над Читой флаг Украины. Вату трясет от бессильной злобы!» — гласила надпись к фото, сохраненного в Twitter

одним из пользователей.

В среду, 22 марта, следователи провели обыски в квартире главреда и в по месту его работы. Они изъяли компьютер и другую технику. СКР сообщает, что назначена и проведена судебная лингвистическая экспертиза постов подозреваемого.

Статья, которую вменяют Евгению Сергиенко, предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ровно год назад, 21 марта 2017-го, сообщалось о задержании