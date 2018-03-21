В Киеве занялись поисками сказочного зверька

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Подписано распоряжение КГГА «О проведении конкурса „Талисман города Киева“ в 2018 году», — сообщили на пресс-конференции в Музее истории города Киева.

Оргкомитет конкурса возглавил зампредседателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников . Как сообщили в пресс-службе администрации, целью конкурса «является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы».

В КГГ ожидают, что избрание талисмана города «усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой».

Помимо этого, реализация проекта будет способствовать получению гражданами Украины и иностранцами знаний о традициях украинского народа, а также превращению Киев в туристический центр европейского уровня.

«Туристический талисман города представляет собой любой особый персонаж. Персонажем может быть животное, сказочный «зверек», любое реальное или мифическое существо. Конкурс проводится с целью популяризации туристического бренда Киева», — отметили в КГГА.

Конкурс пройдет в три этапа. Определение победителя и финальная пресс-конференция пройдут 16 июля 2018 года. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. грн. (около 300 тыс. руб.) Участие могут принять как физические, так и юридические лица.