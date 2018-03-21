Ещё
В Киеве занялись поисками сказочного зверька
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

В Киеве занялись поисками сказочного зверька 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Подписано распоряжение КГГА «О проведении конкурса „Талисман города Киева“ в 2018 году», — сообщили на пресс-конференции в Музее истории города Киева.
Оргкомитет конкурса возглавил зампредседателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников. Как сообщили в пресс-службе администрации, целью конкурса «является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы».
В КГГ ожидают, что избрание талисмана города «усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой».
Помимо этого, реализация проекта будет способствовать получению гражданами Украины и иностранцами знаний о традициях украинского народа, а также превращению Киев в туристический центр европейского уровня.
«Туристический талисман города представляет собой любой особый персонаж. Персонажем может быть животное, сказочный «зверек», любое реальное или мифическое существо. Конкурс проводится с целью популяризации туристического бренда Киева», — отметили в КГГА.
Конкурс пройдет в три этапа. Определение победителя и финальная пресс-конференция пройдут 16 июля 2018 года. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. грн. (около 300 тыс. руб.) Участие могут принять как физические, так и юридические лица.
Украина.ру: последние новости
Аномальные холода: Украина мерзнет без российского газа Запрос на «другого»: начало президентской кампании в Украине положено Савченко рассказала о коррупционных схемах в Донбассе, контролируемых СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины131
Пенсии россиян будут считать по-новому109
Путин занялся «списком Собчак»32
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение