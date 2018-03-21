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Совфед ждёт от международных организации жесткой оценки нарушений прав россиян в Киеве
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Совфед ждёт от международных организации жесткой оценки нарушений прав россиян в Киеве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации будет рассмотрен проект заявления палаты регионов к международным организациям о ситуации с нарушениям прав россиян украинскими властями. Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу «Вместе-РФ».
«В заявлении нашей палаты дана жёсткая оценка всему, что произошло в Украине в день голосования на выборах Президента России. Мы рассчитываем на ответную реакцию международных организаций», отметил сенатор.
18 марта сотрудники МВД Украины заблокировали вход в посольство и представительства РФ на Украине и не дали проголосовать таким образом более 80 тысяч российским гражданам, находящимся на «незалежной». Между тем, в ОБСЕ уже заявили, что Москва и Киев должны самостоятельно решать сложившуюся ситуацию — в ОБСЕ сказали, что, по их мнению, международных стандартов по решению подобных ситуаций не существует.
«Всё предсказуемо — когда им выгодно, когда надо очернить нашу страну, они говорят о нарушениях, а когда нет, вспоминают о других стандартах, — заметил Владимир Джабаров. — В интернете сейчас много видео, как откровенно издеваются над российскими гражданами националисты в том же Киеве, как не пускают на участки. Есть и вопиющие случаи — например, как националисты пожилую женщину издевательски заставляли пить водку … Всё это напоминает элементы фашизма, который набирает обороты на Украине при попустительстве властей этой страны».
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