Совфед ждёт от международных организации жесткой оценки нарушений прав россиян в Киеве

«В заявлении нашей палаты дана жёсткая оценка всему, что произошло в Украине в день голосования на выборах Президента России. Мы рассчитываем на ответную реакцию международных организаций», отметил сенатор.

18 марта сотрудники МВД Украины заблокировали вход в посольство и представительства РФ на Украине и не дали проголосовать таким образом более 80 тысяч российским гражданам, находящимся на «незалежной». Между тем, в ОБСЕ уже заявили, что Москва и Киев должны самостоятельно решать сложившуюся ситуацию — в ОБСЕ сказали, что, по их мнению, международных стандартов по решению подобных ситуаций не существует.

«Всё предсказуемо — когда им выгодно, когда надо очернить нашу страну, они говорят о нарушениях, а когда нет, вспоминают о других стандартах, — заметил Владимир Джабаров. — В интернете сейчас много видео, как откровенно издеваются над российскими гражданами националисты в том же Киеве, как не пускают на участки. Есть и вопиющие случаи — например, как националисты пожилую женщину издевательски заставляли пить водку … Всё это напоминает элементы фашизма, который набирает обороты на Украине при попустительстве властей этой страны».