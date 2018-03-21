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Львовский облсовет призвал объявить персоной нон грата главу канцелярии президента Польши
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Львовский облсовет призвал объявить персоной нон грата главу канцелярии президента Польши 

RT на русском 3 часа назад
Депутаты Львовского областного совета одобрили решение об обращении к СБУ и МИД Украины с призывом признать госсекретаря канцелярии президента Польши Адама Квятковского персоной нон грата на Украине. Об этом сообщает Zaxid.net. Также они призвали направить ноту протеста президенту и правительству Польши «в связи с украинофобскими высказываниями».
По данным издания, такое решение вызвано тем, что во время памятных мероприятий в Гуте Пеняцкой Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в геноциде поляков.
Ранее сообщалось, что Львовский облсовет также призвал запретить въезд в страну депутату Польского сейма Роберту Винницкому за сожжение им портретов Романа Шухевича и Степана Бандеры.
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