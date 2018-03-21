Лукашевич: позиция США не предполагает объективности в вопросе кризиса на Украине 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США в вопросе кризиса на Украине руководствуются политической целесообразностью, а не объективностью. Об этом в интервью "Российской газете" заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Надо иметь в виду, что позиция США и тех, кто идет в их фарватере, не предполагает какой-либо объективности по украинскому кризису. Они руководствуются только политической целесообразностью так, как они ее понимают. В первую очередь, это атака на Россию. Если послушать американцев, то Киев безупречен, даже якобы демонстрирует «решительную волю» к выполнению минских договоренностей", — сказал он.
Оценивая позицию стран ЕС, дипломат отметил, что «там тоже есть группа апологетов киевского режима, которая блокирует публичные проявления критики в отношении Киева». Тем не менее он отметил, что «правда пробивает себе дорогу», в том числе «благодаря докладам наблюдателей СММ ОБСЕ».
Лукашевич также подчеркнул, что Россия «активно использует площадку ОБСЕ для критики Киева за провокационные действия». «Здравомыслящие государства— участники ОБСЕ это слышат, принимают к сведению, учитывают в своей работе. Отдельные страны, способные к самостоятельному мышлению, также не стесняются указывать на наиболее вопиющие случаи, например, на угрожающие масштабы концентрации военной техники Вооруженных сил Украины в Донбассе, на провокационные обстрелы вблизи расположения наблюдателей ОБСЕ, на очевидные факты нарушения прав русскоязычного населения на Украине, притеснений Украинской православной церкви Московского Патриархата», — указал постпред.