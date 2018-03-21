Лукашевич: позиция США не предполагает объективности в вопросе кризиса на Украине

"Надо иметь в виду, что позиция США и тех, кто идет в их фарватере, не предполагает какой-либо объективности по украинскому кризису. Они руководствуются только политической целесообразностью так, как они ее понимают. В первую очередь, это атака на Россию. Если послушать американцев, то Киев безупречен, даже якобы демонстрирует «решительную волю» к выполнению минских договоренностей", — сказал он.

Оценивая позицию стран ЕС , дипломат отметил, что «там тоже есть группа апологетов киевского режима, которая блокирует публичные проявления критики в отношении Киева». Тем не менее он отметил, что «правда пробивает себе дорогу», в том числе «благодаря докладам наблюдателей СММ ОБСЕ».