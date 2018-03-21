В Чернобыльской зоне построят солнечную электростацию 

Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.
Киев, 20 марта /Синьхуа/ — Накануне в Киеве состоялась презентация предварительного технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения ЧАЭС.
Мероприятие было проведено компанией Tractebel Engineering при финансовом содействии правительства Франции.