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Медведчук: Киев теряет доверие в мире, игнорируя избирательное право россиян
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Медведчук: Киев теряет доверие в мире, игнорируя избирательное право россиян 

ТАСС 19 марта 2018
КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Украинская власть продемонстрировала пренебрежение к правам граждан России в день президентских выборов, не дав им возможности проголосовать в дипломатических представительства РФ на Украине, что является нарушением международно-правовых норм и ведет к потере авторитета в мире. Такое мнение в понедельник выразил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
"Украинская власть, поддерживая антироссийскую истерию, идя на поводу у праворадикалов и игнорируя международно-правовые нормы, теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене", — прокомментировал Медведчук факт того, что российские граждане не были допущены силовиками и националистами на избирательные участки, организованные для выборов президента РФ в дипломатических представительствах России на Украине. «В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан, в частности, и международно-правовым нормам, в целом», — подчеркнул он.
Заявление нового омбудсмена Украины Людмилы Денисовой об отсутствии нарушений избирательных прав россиян на Украине Медведчук назвал «верхом цинизма». «И это при том, что, в соответствии с нормами международного права запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением», — еще раз отметил он.
Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских диппредставительств на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — «не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах». В результате голосование в представительствах РФ на Украине было заблокировано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов.
В голосовании все же смогли принять несколько сотен граждан России, проживающих на Украине, за счет досрочного голосования, которое было организовано накануне дня выборов. По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.
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