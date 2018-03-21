В Киеве продолжат допрос свидетелей по делу Януковича о госизмене

На заседании, начало которого запланировано на 10.00 (11.00 мск), суд продолжит допрос свидетелей защиты Януковича. В частности, ожидается, что по видеосвязи из Симферополя будет допрошена Оксана Медиева, которая проживает в Крыму . По данным СМИ, Медиева ранее заявила, что стала жертвой нападения со стороны украинских радикалов на блокпосту в Черкасской области. Она якобы вместе с другими участниками «антимайдана» 20 февраля 2014 года ехала на автобусах из Киева в Крым.

Допросы продолжаются

В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, уже были допрошены два свидетеля — экс-глава МИД Украины Леонид Кожара и старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов на Украине предприятия «Украэрорух» в Днепре Андрей Чертков

По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

Допрос Азарова

Экс-премьер Украины Азаров ранее выступил с публичным заявлением, в котором попросил суд в Киеве допросить его в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции. «Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля… в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда города Москва », — говорится в заявлении Азарова.

Он заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, «которое было организовано высшими должностными лицами» страны. Он утверждает, что регулярно получает угрозы, и считает, что на Украине существует опасность для его жизни.

Позиция суда по этому вопросу пока не известна, скорее всего, в среду защита внесет на рассмотрение коллегии судей соответствующее ходатайство, которое суд должен будет рассмотреть.

Заочное правосудие

Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.

Как ранее заявил генпрокурор Юрий Луценко , суть обвинений сводится к тому, что Янукович, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его „ввести на Украину оккупационные войска“.

Экс-президент Украины отверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма российским властям с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.

Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей. Обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участвовать в процессе путем видеоконференции из российского суда. Суд отметил, что Янукович „знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории России с целью уклонения от уголовной ответственности“.

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде на Украине, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.