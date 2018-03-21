В Киеве продолжат допрос свидетелей по делу Януковича о госизмене 

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду продолжит допрос свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
На заседании, начало которого запланировано на 10.00 (11.00 мск), суд продолжит допрос свидетелей защиты Януковича. В частности, ожидается, что по видеосвязи из Симферополя будет допрошена Оксана Медиева, которая проживает в Крыму. По данным СМИ, Медиева ранее заявила, что стала жертвой нападения со стороны украинских радикалов на блокпосту в Черкасской области. Она якобы вместе с другими участниками «антимайдана» 20 февраля 2014 года ехала на автобусах из Киева в Крым.
Допросы продолжаются
Суд по делу Януковича допрашивает свидетелей уже в течение нескольких месяцев. Ранее суд завершил допрос свидетелей со стороны обвинения, в их числе были представители нынешней власти Украины, которые во время «евромайдана» представляли оппозицию. В частности, были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД страны Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и президент Петр Порошенко.
В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, уже были допрошены два свидетеля — экс-глава МИД Украины Леонид Кожара и старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов на Украине предприятия «Украэрорух» в Днепре Андрей Чертков.
Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей, которые будут допрошены со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138. В частности, суд согласился допросить экс-премьера Украины Николая Азарова, экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-главу минобороны Павла Лебедева и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.
Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.
По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.
Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.
Допрос Азарова
Экс-премьер Украины Азаров ранее выступил с публичным заявлением, в котором попросил суд в Киеве допросить его в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции. «Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля… в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда города Москва», — говорится в заявлении Азарова.
Он заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, «которое было организовано высшими должностными лицами» страны. Он утверждает, что регулярно получает угрозы, и считает, что на Украине существует опасность для его жизни.
Позиция суда по этому вопросу пока не известна, скорее всего, в среду защита внесет на рассмотрение коллегии судей соответствующее ходатайство, которое суд должен будет рассмотреть.
Заочное правосудие
Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.
Как ранее заявил генпрокурор Юрий Луценко, суть обвинений сводится к тому, что Янукович, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его „ввести на Украину оккупационные войска“.
Экс-президент Украины отверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма российским властям с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.
Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей. Обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение.
Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участвовать в процессе путем видеоконференции из российского суда. Суд отметил, что Янукович „знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории России с целью уклонения от уголовной ответственности“.
По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде на Украине, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.