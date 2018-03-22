Ещё
Савченко сделала заявление перед допросом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Надежда Савченко сделала заявление перед допросом 

Российская Газета 1 час назад
В Киеве продолжают развиваться события вокруг задержания депутата Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке теракта против органов власти, включая саму Верховную раду. Она уже успела сделать первое заявление перед тем, как начался допрос. По словам Савченко, обращенным, по всей видимости, к силовикам, им теперь предстоит сделать выбор вслед за украинской властью.
Как передает РИА Новости, бывшей военной летчице в присутствии адвокатов вручили копию ходатайства генпрокуратуры об избрании меры пресечения — ареста сроком на 60 дней. Обвинение ей зачитали еще в стенах Рады, где коллеги ранее сегодня лишили Надежду депутатской неприкосновенности, а затем она пешком отправилась в следственный изолятор СБУ. Как пишут СМИ, по предъявленной статье ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.
О том, оставлять ли ее под стражей на два месяца, решит районный киевский суд, пока его заседание не назначено. Напомним, что в 2016 году Надежда Савченко была осуждена на территории России по обвинению в убийстве российской съемочной группы на Донбассе. Затем она была помилована президентом РФ и вернулась на Украину
Российская Газета: последние новости
Европарламент отреагировали на задержание Савченко Надежда Савченко рассказала о встрече Юлии Тимошенко c главой ДНР Косачев объяснил, в чем состоит вина Надежды Савченко
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции66
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии266
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах123
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»12
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение