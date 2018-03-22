Савченко сделала заявление перед допросом

В Киеве продолжают развиваться события вокруг задержания депутата Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке теракта против органов власти, включая саму Верховную раду. Она уже успела сделать первое заявление перед тем, как начался допрос. По словам Савченко, обращенным, по всей видимости, к силовикам, им теперь предстоит сделать выбор вслед за украинской властью.
Как передает РИА Новости, бывшей военной летчице в присутствии адвокатов вручили копию ходатайства генпрокуратуры об избрании меры пресечения — ареста сроком на 60 дней. Обвинение ей зачитали еще в стенах Рады, где коллеги ранее сегодня лишили Надежду депутатской неприкосновенности, а затем она пешком отправилась в следственный изолятор СБУ. Как пишут СМИ, по предъявленной статье ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.
О том, оставлять ли ее под стражей на два месяца, решит районный киевский суд, пока его заседание не назначено. Напомним, что в 2016 году Надежда Савченко была осуждена на территории России по обвинению в убийстве российской съемочной группы на Донбассе. Затем она была помилована президентом РФ и вернулась на Украину